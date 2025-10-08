Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Spreafico y Zellous, entrenando este lunes. CB AVENIDA

El debut del Perfumerías Avenida en la Eurocup contará con dos árbitros de Israel

El equipo de Anna Montañana se estrena este jueves en Atenas frente al Panathinaikos

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:00

Comenta

El Perfumerías Avenida debuta este jueves en la Eurocup 2025/26, visitando al Panathinaikos a partir de las 17:00 horas en el Cholargos Sports Hall de Atenas.

Y en la previa del encuentro se ha conocido la designación arbitral por parte de FIBA para el partido entre el conjunto griego y el salmantino. El comisario será el rumano Catalin Burlacu, mientras que el trío arbitral estará compuesto por los israelíes Ori Shalhavi y Nir Meirson, y el también rumano Alin Faur.

En estos momentos en los que son muchas las voces que piden que FIBA tome la determinación de impedir la participación de los equipos de Israel en las competiciones internacionales, al igual que hizo con Rusia, el Perfumerías Avenida va a ser arbitrado por dos colegiados de dicho país.

En la Eurocup participa el Elitzur Ramla, que no debutará hasta la próxima semana contra el Sportiva/AzorisHotels. Los tres partidos como locales del conjunto israelí están programados para jugarse en Portugal, Hungría y Bulgaria, donde está previsto que el 23 de octubre reciba al Lointek Gernika, aunque el presidente del conjunto vasco ya ha dado a conocer su postura de no disputar los partidos contra el Elitzur Ramla, estando a la espera de lo que decidan FIBA y FEB.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un varón y un caballo, rescatados de un vehículo en La Fuente de San Esteban
  2. 2 Mercadona confirma el cierre de todas sus tiendas para estos dos días
  3. 3 Las cabañuelas y su refrán advierten de lo que viene en los próximos días: «Si mucha agua en octubre ves...»
  4. 4 La nueva señal de la DGT que puede costarte 200 euros y cuatro puntos del carnet
  5. 5 Adiós a uno de los elementos decorativos del centro más queridos por los turistas
  6. 6 Un varón y un caballo, rescatados de un vehículo en La Fuente de San Esteban
  7. 7 Dos provincias de Castilla y León bajo aviso amarillo por lluvias intensas
  8. 8 El segundo rastro, sin hueco en la normativa
  9. 9 Adiós al buen tiempo: la AEMET pone fecha a una lengua de aire frío que revolucionará el tiempo
  10. 10 Bahía de Berenguela: un nuevo concepto residencial en Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El debut del Perfumerías Avenida en la Eurocup contará con dos árbitros de Israel

El debut del Perfumerías Avenida en la Eurocup contará con dos árbitros de Israel