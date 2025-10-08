El debut del Perfumerías Avenida en la Eurocup contará con dos árbitros de Israel El equipo de Anna Montañana se estrena este jueves en Atenas frente al Panathinaikos

El Perfumerías Avenida debuta este jueves en la Eurocup 2025/26, visitando al Panathinaikos a partir de las 17:00 horas en el Cholargos Sports Hall de Atenas.

Y en la previa del encuentro se ha conocido la designación arbitral por parte de FIBA para el partido entre el conjunto griego y el salmantino. El comisario será el rumano Catalin Burlacu, mientras que el trío arbitral estará compuesto por los israelíes Ori Shalhavi y Nir Meirson, y el también rumano Alin Faur.

En estos momentos en los que son muchas las voces que piden que FIBA tome la determinación de impedir la participación de los equipos de Israel en las competiciones internacionales, al igual que hizo con Rusia, el Perfumerías Avenida va a ser arbitrado por dos colegiados de dicho país.

En la Eurocup participa el Elitzur Ramla, que no debutará hasta la próxima semana contra el Sportiva/AzorisHotels. Los tres partidos como locales del conjunto israelí están programados para jugarse en Portugal, Hungría y Bulgaria, donde está previsto que el 23 de octubre reciba al Lointek Gernika, aunque el presidente del conjunto vasco ya ha dado a conocer su postura de no disputar los partidos contra el Elitzur Ramla, estando a la espera de lo que decidan FIBA y FEB.