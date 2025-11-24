Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Abby Meyeres celebra un punto en el encuentro de Avenida este domingo. LAYA

Cambio de hora para uno de los partidos marcados en rojo de Avenida en Würzburg

La FEB adelanta el encuentro de este próximo 3 de diciembre a las 19:00 horas por la emisión del mismo a través del canal Teledeporte

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:20

Comenta

La Federación Española de Baloncesto ha adelantado el horario del duelo correspondiente a la jornada 9ª de la Liga Femenina, en el que el Perfumerías Avenida recibirá al Valencia Basket este miércoles, 3 de diciembre, en el pabellón Würzburg-Silvia Domínguez. El encuentro se jugará finalmente a las 19:00 horas, debido a que será retransmitido en directo a través del canal Teledeporte. «Sabemos que no es el mejor horario para los currantes pero os necesitamos», ha reaccionado al respeto el conjunto perfumero a través de sus redes sociales. Este encuentro estará dirigido por Javier Ávila Zurita, Daniel Checa Nebot y Manuel Andrés Seijo Vázquez.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identificado y enterrado el hombre hallado muerto en Monterrubio de Armuña
  2. 2 Alarma vecinal: la Guardia Civil investiga otro asalto en un chalet de Cabrerizos
  3. 3 Un salmantino, entre los diez fugitivos más buscados por la Policía
  4. 4 El mapa de la red futura de AVE aísla a Salamanca en contra de la Unión Europea
  5. 5 «Suelo dormir en mi coche, es una manera de vivir»
  6. 6 Misterio en Monterrubio de Armuña: el cadáver hallado en una caseta abandonada, todavía sin identificar
  7. 7 Un hombre de 83 años aparece sin vida en su casa de la avenida de Villamayor
  8. 8 Detenido por una violenta agresión en San Justo que dejó a la víctima, un hombre chino, sin un diente
  9. 9 Pasa dos noches en el calabozo tras la denuncia de una joven por presunta agresión sexual en un pub de la plaza de San Boal
  10. 10 Detenida una mujer que ofrecía sexo en mitad de la calzada por robar 120 euros a un conductor durante un encuentro en Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Cambio de hora para uno de los partidos marcados en rojo de Avenida en Würzburg

Cambio de hora para uno de los partidos marcados en rojo de Avenida en Würzburg