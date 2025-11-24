Cambio de hora para uno de los partidos marcados en rojo de Avenida en Würzburg La FEB adelanta el encuentro de este próximo 3 de diciembre a las 19:00 horas por la emisión del mismo a través del canal Teledeporte

La Gaceta Salamanca Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:20

La Federación Española de Baloncesto ha adelantado el horario del duelo correspondiente a la jornada 9ª de la Liga Femenina, en el que el Perfumerías Avenida recibirá al Valencia Basket este miércoles, 3 de diciembre, en el pabellón Würzburg-Silvia Domínguez. El encuentro se jugará finalmente a las 19:00 horas, debido a que será retransmitido en directo a través del canal Teledeporte. «Sabemos que no es el mejor horario para los currantes pero os necesitamos», ha reaccionado al respeto el conjunto perfumero a través de sus redes sociales. Este encuentro estará dirigido por Javier Ávila Zurita, Daniel Checa Nebot y Manuel Andrés Seijo Vázquez.

