Avenida vuelve a dejar muchas dudas pese a la victoria y la clasificación (72-82)

El Perfumerías Avenida ya está en las eliminatorias de la Eurocup después de una nueva victoria, la cuarta, por 72-82 contra el Nyon. Hay que quedarse con eso, porque el juego del equipo charro volvió a evidenciar múltiples lagunas, repitiendo todo lo malo que ha hecho estas semanas. Llegó a mandar por 17 puntos, pero volvió a desaparecer de la pista en varias ocasiones y únicamente la diferencia de calidad entre ambas plantillas, y las acciones individuales lideradas por Khadijiah Cave (19 puntos y 14 rebotes) evitaron una nueva catástrofe. Lo malo es que sigue dando la sensación de que cualquier equipo se cree que puede vencer cuando juega contra Avenida, y eso es peligrosísimo.

No se distinguió mucho la primera mitad a las que nos tiene acostumbrado el Perfumerías Avenida estas semanas. Rápidamente se puso con un 0-8, sin permitir que las suizas anotaran hasta que dispusieron del primer tiro libre gracias a las muchas faltas con las que eran castigadas las charras (de hecho Spreafico tuvo que irse enseguida al banco con la segunda). Aunque Robinson tuvo un pequeño arrebato de anotación, dos triples de Stoupalova y una canasta final de Cave tras hacerse con el rebote ofensivo hicieron que al final del primer cuarto mandaran las de Montañana por un cómodo 12-24, con Djaldi-Tabdi como máxima anotadora con 8 puntos.

Erikstrup y un triple de Meyers hicieron que Avenida se pusiera 17 arriba (12-29) en n momento. Pero siguen sin solucionarse los males y llegó la hora de dar muchas facilidades atrás. Después de los primeros veinte minutos el marcador del Salle Omnisport de Gland reflejaba un 33-47 después de que las salmantinas se llevaran también el segundo acto por solo 21-23. 21, demasiados puntos del Nyon, que si le dejas, lo aprovecha para anotar.

Pero más que la primera parte, lo que fue casi igual, sin duda, fue el tercer cuarto, que entregaron las salmantinas por un parcial de 24-16, sintiendo el miedo en el cuerpo cuando el Nyon llegó a ponerse a 3 puntos. Aunque lo arregló Zellous con un triple en el último segundo para poner el 57-63 y evitar que el miedo fuera mucho mayor. Fueron diez minutos de constantes pérdidas y errores, a las que tanto acostumbra este equipo, y según fue disminuyendo la ventaja cualquiera pudo temerse lo peor.

Y, fiel a esta campaña, pareció reaccionar Avenida con un 0-6, que volvía a ponerle 12 puntos arriba a 7 minutos para el final. Pero, nada más lejos de la realidad. llegó un nuevo carrusel de balones perdidos y fallos y las de Montañana fueron incapaces de anotar en juego durante cinco minutos. Al menos, sus jugadoras intentaron emplearse a fondo atrás después de que las locales volvieran a ponerse a solamente cinco puntos, cuando todavía quedaba tiempo para llevarse un disgusto. Zellous terminó con el bloqueo y después sentenciaron Cave y Soriano para cerrar la victoria y la clasificación.