Avenida recibe al IDK en su vuelta a casa para crecer

Con dos partidos por semana, por mucho que lleve acostumbrado a ello desde hace dos décadas, al Perfumerías Avenida le afectan otros aspectos además de los meramente tácticos a la hora de encarar cada uno de ellos. Y más si después de un largo viaje a Lituania, unido al de Las Palmas, apenas han tenido tiempo las jugadoras para descansar, poner alguna lavadora y hacer un entrenamiento para mover el cuerpo y ver el vídeo del rival. Que este domingo, a partir de las 12 de la mañana en el pabellón Würzburg Silvia Domínguez, será un IDK Euskotren que no sólo intentará aprovechar esos condicionantes, sino que en este inicio de la temporada 2025/26 está siendo una de las sorpresas positivas de la Liga Femenina, con un balance en las tres primeras jornadas de dos victorias y una derrota, similar al de las salmantinas.

Por lo tanto, no se le va a poder pedir a Avenida un crecimiento notable respecto a compromisos anteriores, pero sí asentar lo positivo que ha venido mostrando. Como contra el Neptunas, en un duelo en el que a pesar de las habituales desconexiones, que cada semana deben ser mucho más cortas, el equipo se mostró sólido. Por ahí es por donde hay que seguir mejorando e intentando que sean más las jugadoras que adquieran protagonismo para unirse a Cave, Soriano, Zellous o Iyana. Precisamente una de los puntos fuertes del equipo de Anna Montañana debe ser el colectivo y por eso sería deseable que haya más que se suban al carro, cada una dentro de su papel, que no tiene por qué ser el de hacer una anotación alta.

Pero lo primero, sin duda, debe ser ganar. Ya se sabía, pero viendo cómo ha empezado la Liga Femenina cada vez está más claro: la mayoría de los encuentros van a ser muy duros y cada triunfo va a ser muy importante. El IDK vendrá con la intención de no ponerlo nada fácil. Ya en la segunda jornada aguantó toda la primera mitad en su visita al Valencia BC en la que hasta el momento ha sido su única derrota. Su mejor jugadora está siendo la senegalesa Khadija Faye, y el duelo con su casi tocaya, Khadijiah Cave, apunta a ser una de las grandes claves del choque.