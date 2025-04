Avenida se lleva 5 puntos de renta de Madrid para defender en Würzburg el domingo (60-65)

Alex G. Santana Salamanca Jueves, 24 de abril 2025, 21:52 Comenta Compartir

El Perfumerías Avenida se impuso en Magariños al Estudiantes por 60-65, haciéndose con una renta de 5 puntos para defender este domingo en el pabellón de Würzburg. Una inconmensurable Sika Koné, con 21 puntos y 15 rebotes, y una gran Silvia Domínguez en la dirección, aportando además 13 puntos, lideraron al equipo de Anna Montañana, que estuvo más serio y fiable que en las semanas anteriores.

Comenzaron enchufadas las salmantinas, a pesar de que no terminaban de ajustar bien la defensa para impedir los lanzamientos exteriores del Movistar Estudiantes, que gracias a su 3 de 3 en triples. Avenida en ataque lo tenía claro: encontrar las ventajas de Sika Koné frente a unas defensoras inferiores en el terreno físico. Cada vez que las compañeras le hacían llegar el balón, ya fuera bajo el aro o a media distancia, respondía con canasta la maliense para, formando también una eficiente sociedad con Silvia Domínguez, reaccionar al 17-13 del minuto 7 con un parcial de 0-11 y cerrar el primer cuarto con 19-24 después de dos puntos de Topuzovic.

Con la maliense y la catalana en el banquillo, llegaron minutos de bloqueo, en los que las salmantinas hicieron valer una buena defensa y los puntos desde el tiro libre de Jankovic y Lekovic para continuar por delante en el marcador. Un tiempo muerto de Montañana para corregir detalles puso fin a más de 7 minutos sin anotar en juego y Silvia fue la primera en hacerlo. Delaere y Koné lo hicieron después para hacer que el Perfumerías Avenida se marchara al descanso con una renta de 6 puntos, después de un parcial muy corto de 8-9 en el segundo periodo. A esas alturas, la pívot ya llevaba 11 puntos y 6 rebotes para una valoración de + 16, mientras que la capitana no le iba a la zaga con + 11.

La ventaja quedó en nada en un visto y no visto, puesto que Whittle y Camilión anotaron sendos triples para poner el 33-33. Pudo ser peor porque las jugadoras de Estudiantes siguieron tirando muy solas, pero no entraron sus tiros, como tampoco los de Laura Gil. Tuvo que aparecer de nuevo Sika Koné para coger los rebotes tras los fallos de sus compañeras (1 de 13 llevaba Avenida desde más allá de la línea de 6.75) y seguir sumando puntos, aunque la canasta final de Camilión hizo que el resultado reflejara un empate a 43, por lo que comenzaba un nuevo encuentro de 10 minutos.

No pudo comenzar mejor el último acto, puesto que sendos triplazos de Silvia Domínguez y Laura Gil (que no se escondieron a pesar de sus fallos anteriores) obligaban a Nacho Martínez a pedir tiempo muerto con el -6 en su contra. Todo lo que no había entrado antes sí lo hacía ahora y Carter daba la máxima a Avenida (48-56) a cinco minutos del final. Sin embargo, las de Montañana volvieron a estar muy fallonas, mientras que el Estudiantes aprovechó las visitas a la línea de personal para recortar la diferencia. Que fue de 5 puntos después del intercambio final de canastas.