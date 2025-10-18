Avenida espera no llevarse un susto

Álex G. Santana Salamanca Sábado, 18 de octubre 2025, 06:30 Comenta Compartir

El Perfumerías Avenida afrontará este sábado una buena prueba para ver si las nuevas jugadoras llevan bien el proceso de adaptación a una competición tan exigente como la Liga Femenina. Porque a partir de las 20:00 horas el equipo de Anna Montañana vuelve a visitar La Paterna para enfrentarse al Gran Canaria. Viendo la tabla tras las dos primeras jornadas podría pensarse en que va a ser un compromiso fácil, porque el cuadro de Las Palmas acumula otras tantas derrotas, pero seguramente no vaya a ser así. Y eso es lo que lleva tratando de inculcar Anna Montañana a las suyas -y seguramente también Andrea Vilaró en su nuevo papel de capitana-, porque si no empiezan bien el encuentro, se puede complicar. Alternando buenos momentos y otros no tanto, Avenida parece que está acoplándose bien y lleva tres victorias consecutivas -Panathinaikos, Cadí La Seu y Nyon, pero eso puede que no le valga en tierras canarias y tendrá que aumentar los minutos en los que ofrecer un buen nivel.

Uno de los aspectos que deben aprovechar las salmantinas es el de contar con una rotación larga para intentar imprimirle al choque un ritmo demasiado exigente para un Gran Canaria que tiene un roster mucho más corto. Y renovado casi por completo, como le ha sucedido este verano al Perfumerías Avenida, pero eso es algo a lo que ellas están mucho más acostumbradas porque lo hacen prácticamente cada temporada.

Montañana tiene muy clara la importancia del choque: «Es una final porque es verdad que nosotros estamos mirando partido a partido y a partir de estos partidos intentar construir. Cuando estás en los cimientos de la construcción cada paso es muy importante. Y en una pista como la de Gran Canaria, con todo el historial que tiene cuando vamos allí, siempre es un partido durísimo, el viaje y todo lo que supone ir allí, hay un componente siempre que se hace mucho más duro que en otros sitios. Desde que acabamos el partido el miércoles ya lo incidimos para el equipo, para que fueran mentalizándose, fueran viéndolo también en vídeo y fueran intentando saber lo que es ir hasta allí. Con lo cual estamos intentando dar todos esos pasos y después obviamente hay que hacerlo mañana».