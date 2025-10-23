Avenida, a dar un paso más en Lituania

Las 11 jugadoras del Perfumerías Avenida que han viajado hasta Lituania, en el entrenamiento de ayer, en el escenario del partido.

Alex G. Santana Salamanca Jueves, 23 de octubre 2025, 07:00

Esto no para, y el Perfumerías Avenida disputa este jueves la tercera jornada de la Eurocup para finalizar la primera vuelta de la fase de grupos. El conjunto salmantino visita por primera vez la ciudad lituana de Klaipeda para enfrentarse al Neptūnas-Ambreton con un claro objetivo: ganar el encuentro (que comenzará a las 18:00 horas, horario español) para seguir liderando el Grupo G en solitario y dar un paso enorme hacia las eliminatorias, ya que, en caso de conseguirlo, dejaría prácticamente asegurado al menos el segundo puesto.

Las salmantinas, con todas disponibles salvo Magarity, tendrán que disputar el encuentro después de un viaje de esos a los que están tan acostumbradas en las últimas dos décadas, aunque quizá no tanto algunas jugadoras: un desplazamiento de quince horas, teniendo que coger dos aviones y recorrer por carretera tanto la salida como la llegada.

Anna Montañana se refería a este aspecto en el entrenamiento de ayer, en el escenario del duelo: «Lo gestionamos día a día, intentando encontrar momentos para poder descansar y recuperarnos del día de ayer, que sí que se nota cuando enlazas dos viajes largos en avión con todo lo que ello supone. Cada victoria cuenta. La del Panathinaikos fue muy importante, y más con la forma en que empezamos. Todo el mundo sabe que, tanto en Eurocup como en Euroliga, los viajes desde Salamanca son muy duros. Ayer fue un día largo y denso, y sabemos que tenemos que estar preparadas más que físicamente, mentalmente, para empezar bien.»

Otra meta que debe tener Avenida es la de seguir creciendo, aunque esta y el objetivo de ganar seguramente irán de la mano. Viendo la tremenda dificultad de la Liga Femenina, y sin menospreciar a un rival que te puede complicar la vida si no estás al 100 %, puede venir bien aprovechar, de momento, esta competición para ir mejorando cada día, teniendo en cuenta que el domingo llega a Salamanca un IDK que ha comenzado muy bien la competición doméstica.

Como anécdota, el cuadro charro luchará este jueves por conseguir su primera victoria en Lituania, donde ha caído derrotado en sus tres visitas anteriores: 78-66 contra el TEO Vilnius (temporada 2006/07), 80-77 frente al VICI-Aistes (2010/11) y 81-64 ante el Kibirkštis (2013/14).

Montañana dio algunas pinceladas del Neptūnas: «Es un equipo que, como los que nos estamos enfrentando últimamente, no espera, y tiene un juego dinámico en transición. Juegan duras defensivamente y siempre compiten bien, da lo mismo en qué situación. Con lo cual va a ser un partido en el que tenemos que estar muy focalizadas desde el principio.»

El aviso está hecho.