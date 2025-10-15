Avenida, a dar un paso más ante el Nyon

Iván Ramajo Salamanca Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:15 Comenta Compartir

Ochenta horas y media después de que el renovado pabellón Würzburg Silvia Domínguez abriera sus puertas por primera vez, tras el importante lifting realizado este verano, el Perfumerías Avenida vuelve a darse cita en su feudo de la avenida de San Agustín para hacer lo mismo con la competición europea, aunque en esta ocasión en la Eurocup (antes Copa Ronchetti) en lugar de la Euroliga. Y con el desconocido Nyon suizo como rival.

Tras su buen triunfo de la pasada jornada en Atenas ante el Panathinaikos —el mejor de lo que lleva el Perfumerías Avenida en competición oficial esta campaña—, el conjunto de Anna Montañana afronta hoy (20:30 horas) su segunda parada de la fase de liguilla, en busca de seguir creciendo como bloque en este proceso de reconstrucción interna emprendido este verano también a nivel deportivo.

«Eso hemos hablado con el equipo, de la importancia de dar pasos adelante cada día, y tanto el entreno como el partido son muy importantes. No podemos pensar que, por no ser un rival tan conocido, debamos afrontar el partido de forma diferente», son las palabras expresadas en este sentido por la preparadora valenciana, quien ha incidido mucho en las formas de afrontar el duelo: «A mí, particularmente, me tensa, porque no quiero que vayamos hacia atrás. Es un partido muy importante; además, es en casa, y necesitamos cada punto y cada victoria. Me preocupa que tanto nosotras como el entorno no creamos que es importante», concluyó Montañana.

La importancia y la trascendencia que la entrenadora del Perfumerías Avenida le da a este encuentro chocan frontalmente con el tiempo de preparación del mismo. Apenas un suspiro, como ya pasó con el choque de Liga Femenina frente al Cadí La Seu. Cosas de este sistema de competición compacto y asfixiante.

«No ha habido mucho tiempo para hacer scouting, pero lo que queremos es mejorar desde La Seu», ha explicado Montañana, antes de aclarar por qué ha priorizado el descanso: «Era muy importante tras la semana pasada, y lo necesitábamos para seguir creando esa mentalidad en la que cada jugadora es importante y ayuda a elevar la intensidad».

Por último, la preparadora valenciana se encargó de dar unas pinceladas de cómo es este Nyon, un desconocido para uno de los conjuntos con más participaciones seguidas en competiciones europeas, con dos décadas de baloncesto continental a sus espaldas: «Ellas juegan colectivamente, pasan mucho la bola y debemos estar muy pendientes de su talento individual, porque ahí empiezan sus ventajas. Si pensamos que no nos pueden romper, estaremos muy equivocadas».