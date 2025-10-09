Atenas, primera parada del viaje europeo

Alex G. Santana Salamanca Jueves, 9 de octubre 2025, 06:10 Comenta Compartir

El Perfumerías Avenida afronta este jueves (a partir de las 17:00 horas en el Cholargos Sports Hall de Atenas) la primera jornada de la fase de grupos de la Eurocup, en la que se medirá al Panathinaikos. El equipo de Anna Montañana, que sigue en el proceso de crecimiento de un grupo casi nuevo por completo, buscará en tierras griegas el primer triunfo de la temporada, después de las derrotas en la semifinal de la Supercopa contra el Valencia Basket y en el estreno de la Liga Femenina frente al Araski.

Lo hará con las mismas ausencias que en Vitoria, aunque al menos el regreso de Iyana Martín está más cerca, después de que la base asturiana regresara el pasado lunes a los entrenamientos con sus compañeras tras superar la infección que la mantuvo fuera durante varias semanas. Montañana tampoco contará con Regan Magarity ni Mouss Djaldi-Tabdi, por lo que el juego interior volverá a estar muy mermado frente a un rival que tiene muchos centímetros en la pintura, con Sedona Prince y Kristine Vitola, la experfumerera, como referentes.

A priori, las salmantinas no tendrán que enfrentarse a un ambiente demasiado hostil, ya que, a pesar de la pasión de los hinchas helenos, el equipo femenino no cuenta con un gran apoyo, habiendo conquistado cinco títulos de liga a lo largo de su historia.

Habrá que ver cómo responde Avenida ante esa doble necesidad de seguir puliendo detalles y, además, comenzar a ganar encuentros. Jugadoras como Andrea Vilaró o Shavonte Zellous tienen que ser fundamentales durante este proceso, y Abby Meyers, toda una ganadora de la Eurocup, debe ir ganando confianza, porque se espera que sea una jugadora muy importante en esta competición.

En lo meramente deportivo, Avenida tiene que ser primero o segundo del grupo, que es donde debe estar salvo sorpresa mayúscula, y aún así tendría la posibilidad de ser uno de los cuatro mejores terceros clasificados, aunque es mejor ni pensar en eso. A las 19:00 horas, en la ciudad suiza de Grand, se enfrentarán los otros dos equipos del Grupo H: el Nyon Basket Féminin y el Neptūnas-Akmerion. Buena oportunidad para ir viéndolos, pero si es tras una victoria charra, mucho mejor. Ojo, no será nada fácil: el rival de hoy comenzó la liga en Grecia ganando en casa de uno de los grandes favoritos para ganar la Eurocup, el Athinaikos, por 69-71.