Arranca la Eurocup: Avenida, con la ilusión de llegar lo más lejos posible

Alex G. Santana Salamanca Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:57

Este miércoles se alza el telón de la Eurocup 2025/26, aunque no será hasta un día después cuando tenga lugar el debut del Perfumerías Avenida en la segunda competición continental. Es verdad que no es la Euroliga, pero el equipo salmantino ha vivido espectaculares momentos en este torneo, en el que tiene una nueva vía para crecer y dar alegrías a sus aficionados. Este jueves, a partir de las 17:00 horas, las de Anna Montañana se verán las caras en el palacio de los deportes Cholargos de Atenas al Panathinaikos. El Nyon Basket Feminin de Suiza y el Neptunas-Amberton lituano son los otros dos componentes del Grupo G.

Aunque en el discurso del equipo sigue estando el partido a partido en busca del crecimiento, también en Europa, a priori, y sin apenas conocer a los rivales, Avenida debe luchar por el primer puesto de la clasificación. Habrá que esperar a estos primeros partidos para saber el potencial de esos oponentes, la mayoría desconocidos.

El sistema de competición es claro: hay 12 grupos de 4 componentes y se clasificarán para las eliminatorias el primero y el segundo de cada uno de ellos y los cuatro mejores terceros. Esos 28 conjuntos se unirán a los 4 que lleguen procedentes de la Euroliga para comenzar a luchar por el título desde la ronda de dieciseisavos de final. Y en ella tiene que estar el cuadro charro sí o sí, aunque no sea como campeón del grupo.

De lo que venga después ya habrá tiempo para hablar, porque hay clubes muy potentes que tienen entre sus objetivos para esta temporada conquistar la Eurocup. El Besiktas ha construido un equipazo para ello, el Athinaikos griego también ha realizado un fuerte desembolso, y como siempre ahí estarán los franceses, como el BLMA y el Villeneuve, vigente campeón. Además de los que han llegado tras no superar la previa de la Euroliga. En la final derrotó al Baxi Ferrol de Lino López, que demostró que esta es una competición con la que se puede soñar si se hacen las cosas bien. El gallego y el Perfumerías Avenida no serán ni mucho menos los únicos representantes españoles: el Hozono Global Jairis, que también ha hecho una plantilla para intentar ser ambicioso, el Lointek Gernika y el Movistar Estudiantes completan la lista.

La Eurocup (antes Copa Liliana Ronchetti) no es una competición ni mucho menos desconocida para el Perfumerías Avenida, que afrontará su décima participación. De las nueve anteriores, siete fueron desde el principio y las otras dos llegando desde la Euroliga. El mejor resultado de las salmantinas en esta competición llegó en la temporada 2005/06, cuando se alcanzaron las semifinales y únicamente el Spartak de Moscú hizo que no pudieran disputar la final. En la última participación, en la campaña 2019/20, Avenida aspiraba a todo, pero llegó la pandemia del coronavirus después de haber logrado la clasificación para los cuartos de final tras vencer en la ronda anterior, precisamente al Spartak.