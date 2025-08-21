Arica Carter, la última exjugadora del Perfumerías Avenida en tener nuevo equipo La norteamericana con pasaporte de Azerbaiyán jugará a las órdenes de Roberto Íñiguez en el Spar Girona

Alex G. Santana Salamanca Jueves, 21 de agosto 2025, 13:17

Las jugadoras que la pasada temporada formaron parte de la plantilla del Perfumerías Avenida y que hace meses se supo que no iban a continuar ya tienen confirmados sus nuevos destinos para la 2025/26, salvo en el caso de Sierra Calhoun, que tuvo un paso testimonial por Salamanca. Y además de Silvia Domínguez, que tras acabar el curso puso fin a su carrera en las canchas.

La última en tener nuevo equipo, al menos confirmado de manera oficial, ha sido Arica Carter. Este jueves se ha sabido que la escolta norteamericana con pasaporte de Azerbaiyán jugará en el Spar Girona a las órdenes de Roberto Íñiguez.

Carter llegó a Avenida mediada la campaña 2023/24 y disputó en Avenida un total de 76 encuentros, en los que alcanzó la cifra de 803 puntos.

Con su llegada al equipo catalán, serán cinco las exjugadoras perfumeras que continuarán actuando en la Liga Femenina: Sika Koné en el recién ascendido CAB Estepona, Masa Jankovic en el Lointek Gernika, Maria Jespersen en Movistar Estudiantes, y Marija Lekovic en el Valencia Basket serán las otras cuatro.

El resto de antiguas componentes del Perfumerías Avenida jugarán fuera de España. Laura Gil fichó por el AZS UMCS Lublin polaco, Mariella Fasoula en el Besiktas turco, y Antonia Delaere coincidirá allí con ella, ya que fichó por el Emlak Konut.