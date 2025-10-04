Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Anna Montañana dando instrucciones sobre la pintura en la sesión del jueves en Würzburg. LAYA
PREVIA

Araski - Avenida: primer paso de una nueva era

Ambas plantillas, renovadas casi por completo: sólo siguen dos jugadoras

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Sábado, 4 de octubre 2025, 07:15

Comenta

El Perfumerías Avenida abre la temporada 2025/26 de la Liga Femenina a partir de las 19:00 horas en el pabellón de Mendizorroza para enfrentarse al Araski. Una campaña en la que el equipo parte sin objetivos establecidos desde ya porque es una incógnita saber hasta dónde puede llegar: sólo siguen Anna Montañana (y la mayoría de sus ayudantes) y dos jugadoras, Andrea Vilaró e Iyana Martín, debido a la profunda renovación planificada por el club en busca de una nueva época. Lo mismo puede decirse, aunque seguramente por otros motivos, del rival de esta tarde, en el que únicamente continúan Sami Hill y Montse Brotons, así como Madelén Urieta en el banquillo.

Avenida y Araski ya se vieron las caras durante la pretemporada, en un encuentro que terminó con victoria de las charras por 70-78, pero unas y otras están ya mucho más rodadas a pesar de todo el margen de mejora que tienen por delante, y seguramente el de hoy se le parezca muy poco.

Hay ganas por volver a ver a este nuevo Avenida después de la Supercopa, en cuya semifinal frente al Valencia Basket mostró que no le va a faltar el carácter de siempre, a pesar de tantas caras nuevas. El juego promete ser atractivo y luego habrá que esperar a ver si es también eficiente para sumar las máximas victorias posibles. De momento, sin Regan Magarity e Iyana Martín, que están llamadas a ser dos de las piezas clave a lo largo de este curso. Hay que tener paciencia con este equipo y confiar en que con el paso de las semanas todo vaya encajando de la mejor manera para poder aspirar a metas altas.

Hoy, desde luego, seguramente no vaya a ser fácil, como en la mayoría de los compromisos de la Liga Femenina, tal y como se vio ya la pasada temporada, especialmente jugando a domicilio.

Desde luego que los precedentes son aplastantes: Avenida y Araski se han enfrentado en 19 ocasiones (18 en Liga Femenina y 1 en Copa de la Reina) desde que el cuadro vasco llegara a la máxima categoría hace 10 años y el triunfo siempre ha sido para las salmantinas. Habrá que confiar en que no sea precisamente hoy cuando cambie la racha.

