Belén Arrojo e Iyana Martín intenta cortar la progresión de Prince en el duelo del miércoles. LAYA
PERFUMERÍAS AVENIDA

Las acciones de Avenida, a la baja

La derrota frente al Panathinaikos complica las opciones de estar más arriba en el ránking. Ahora mismo Avenida es el 7º mejor clasificado de los 12 líderes de grupo. Contra Nyon y Neptunas: ganar y hacerlo por la máxima diferencia posible

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:18

Comenta

La derrota del miércoles en la cuarta jornada de la Eurocup contra el Panathinaikos (70-78) hizo mucho daño en el aspecto anímico, como reconocieron Anna Montañana y Andrea Vilaró en la rueda de prensa, pero también lo ha hecho, al menos de momento, en el aspecto deportivo. Porque la trayectoria del equipo salmantino en la segunda competición estaba siendo inmaculada hasta entonces y todo apuntaba a que ocuparía un puesto muy alto en el ránking de cara a los playoff. Todo lo arriba que se esté será positivo, tanto para tener rivales a priori -nunca se sabe- más asequibles como para tener ventajas de cancha según vayan pasando las eliminatorias.

Después de las tres primeras jornadas, Avenida era uno de los equipos que iban invictos, y las salmantinas se han caído ahora de un grupo que sigue formado por seis clubes que lo han ganado todo: BLMA, Universitas Pecs, Baxi Ferrol, Rutronik, Kangoeroes y Estrella Roja.

Por delante de ellos estarían, de cara a la primera eliminatoria -dieciseisavos de final- los cuatro conjuntos que ocupen la última posición en cada uno de los grupos de la Euroliga. Ahora mismo son el CBK Mersin, Sopron, Gdynia y DVTK.

Del 5º al 16º lugar del ránking estarán los doce campeones de cada uno de los grupos de la Eurocup y ahora mismo el conjunto entrenado por Anna Montañana ocupa el octavo lugar. Tiene por delante también, entre los que han ganado tres partidos y perdido uno, al Campobasso. Tras ellos, con el mismo balance, Villeneuve, Hozono Global Jairis, Athinaikos y Movistar Estudiantes. Lo primero que cuenta es el número de triunfos y entre los que estén igualados, la diferencia de puntos a favor y en contra.

Aunque ahora mismo lo que más debe preocupar al Perfumerías Avenida es salir del profundo bache en el que ha caído por las derrotas contra el IDK y el Panathinaikos, ambas en Würzburg en el transcurso de cuatro días, tampoco debe perder de vista el aspecto clasificatorio si es que quiere llegar lejos en la Eurocup.

A favor, a priori, tiene que los dos partidos que le restan, en Suiza contra el Nyon y en el Würzburg Silvia Domínguez frente al Neptunas, son propicios para ganarlos y hacerlo por una diferencia de puntos importante, con opciones tanto de superar al Campobasso como de hacerlo con alguno de los hasta hora invictos si pinchan en las dos últimas jornadas.

