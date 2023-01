Perfumerías Avenida, ¿pesadilla tras las uvas?

El Perfumerías Avenida ha iniciado este lunes uno de esos viajes europeos, que no sabe cómo acabarán, para enfrentarse este miércoles al Mersin en la primera jornada de la segunda vuelta de la Euroliga. Lo hará después de haber podido celebrar de manera muy breve la Nochevieja, después de llegar de La Seu d’Urgell el sábado por la mañana, casi con el tiempo justo para descansar algo, tomar las uvas y ya ayer entrenar antes de pensar en la Euroliga. Los precedentes con el conjunto turco no son nada halagüeños y el conjunto salmantino debe estar preparado para cualquier cosa. Tanto por lo que sucedió en el partido de la primera vuelta disputado en el pabellón de Würzburg como por lo sucedido hace justo un año en la Eurocup, cuando las turcas se enfrentaron al Gernika usando todas las artimañas posibles para dar la vuelta a la eliminatoria. Con el Avenida como uno de los colíderes del Grupo, el Mersin no puede permitirse un tropiezo. Con una plantilla confeccionada a base de talonario -en la que ha causado baja recientemente Jonquel Jones-, cuentan con una victoria menos que las salmantinas y no clasificarse para los cuartos de final sería un rotundo fracaso.

Empezando por lo último, no hay más que recordar cómo el club turco insinuó una intoxicación alimentaria en su visita a Salamanca. El Avenida se llevó la victoria por 83-66. Tanto el hotel como el club realizaron análisis de los alimentos ingeridos y el resultado fue claro: no hubo ninguna anomalía. De hecho, varias jugadoras del Mersin fueron vistas introduciendo bolsas de establecimientos de comida rápida.

Pero para imaginar lo que se puede encontrar el Avenida estos días en Turquía no hay más que recordar lo sucedido al Gernika. Tras ganar en casa por 24 puntos de diferencia, las vascas fueron eliminadas en dieciseisavos de la Eurocup tras perder por 29 en una encerrona. Tras realizarse las pruebas PCR en Estambul después de haber sufrido un brote días antes, todos los análisis dieron negativo. La sorpresa llegó cuando en el aeropuerto de Adana, donde hoy llegarán las charras, apareció la furgoneta del club con un supuesto enfermero para hacer nuevos test. Y en ellos dio positivo Belén Arrojo, una de las jugadoras más importantes del Gernika -después dio negativo en otra realizada en el hospital, pero el resultado no se comunicó hasta después del partido-, que no pudo jugar. No solo eso, el partido fue trasladado del pabellón habitual de 7.500 localidades a otro mucho más pequeño, con continuas molestias al Gernika, para darle la vuelta a la eliminatoria. No sucedió nada.

El Avenida se ha encontrado con situaciones de este tipo a lo largo de su historia, y tendrá que estar preparado para todo, por si acaso.