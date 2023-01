Pepe Vázquez: “No hay más objetivo que ser el Avenida de siempre, el que nos tiene tan mal acostumbrado”

Pepe Vázquez se presentó este lunes como nuevo entrenador del Perfumerías Avenida con una premisa clara: “No hay más objetivo que ser el Perfumerías Avenida de siempre, que nos tiene mal acostumbrado”, afirmó el preparador gallego que firma por lo que resta de temporada y la siguiente. “Vengo con muchísima ilusión y ganas de ayudar; tengo la suerte de conocer la casa, de conocer al staff, a la gente que rodea al club, esto es un club familiar y humilde que ha logrado grandísimas cosas. Se la dificultad que supone subirse a un AVE que va a toda mecha, pero voy a poner todo de mi parte para ayudar. Por esfuerzo, dedicación no va a quedar”, afirmó el preparador antes de exponer cómo han sido estos días para él: “Han sido muy complicados para mí, por ese cruce de sensaciones y sentimientos. Me invadió una gran alegría cuando me comentaron esta posibilidad, es un tren que nunca puede dejar escapar, que te llame el Avenida es lo máximo a lo que aspira un entrenador en España. Por lo tanto, ese sentimiento por delante. Y, claro, por otro lado, la morriña de dejar un sitio que también es mi casa, como Bembibre. Uno siempre desea que llegue esta oportunidad y nunca la espera. Evidentemente siempre anhelas una oportunidad así; por eso estoy tremendamente contento”, dijo el gallego.

Esa misma sensación de satisfacción la expresó el presidente Jorge Recio: “La verdad es que estoy contento, después de todos los acontecimientos, como se ha desencadenado todo con la marcha de Roberto, viene aquí Pepe (Vázquez). No me ha costado mucho tomar la decisión, tenía tres candidatos para el puesto, primero era Pepe Vázquez, el segundo Pepe Vázquez y el tercero también Pepe Vázquez. No tenía ninguna duda de que tenía que ser el entrenador. Le tengo mucho aprecio, cuando estuvo en el club se ganó a todo el mundo y lo que ha hecho en Bambibre ha sido impresionante. Cuando hablé con Roberto creo le dije que tenía el entrenador que me gustaría tener y él me dijo” es el ideal, trabajador como el solo, conoce baloncesto, y se lo merece”. A partir de ahí hablamos con su representante, él tenía una cláusula de salida por si le llamaba un equipo de la Euroliga; y quiero agradecer a Bembibre y a su presidenta, lo entendieron muy bien.

Dicho esto, el máximo dirigente perfumero señaló que el reto que aborda su nuevo entrenador es “difícil”: “El reto es difícil, porque la situación no es como queremos, nos hacía falta una persona como él. Conoce a todo el mundo es lo que necesitamos en estos momentos; será el entrenador de la temporada que viene, llegar a un proyecto empezado y en mitad de la temporada nunca es fácil. Les doy las gracias por estar aquí”, concluyó.