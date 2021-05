Nueva renovación en el Avenida: Maite Cazorla se queda

Seguro que no faltaban “novias” en toda Europa para Maite, pero la canaria lo ha tenido claro, “me quedo porque estoy muy cómoda, me encuentro muy bien con el equipo. El cuerpo técnico se ha portado genial, la afición... y quiero seguir aquí, al menos, dos años más. Estoy muy contenta y me siento muy a gusto, que eso es muy importante. Cuando tengo algo claro voy a por ello, y tenía claro que quería repetir”. Dos bases nacionales para dirigir al equipo, un lujazo para Avenida y también para Maite: “Silvia me ha ayudado muchísimo estos dos años, y creo que puede seguir ayudándome muchísimo. No sólo dentro de la pista, también fuera puedo aprender mucho de ella”. Tras una temporada excepcional, la canaria reconoce que “todo el mundo se quedará con los títulos, pero yo me quedo con el buen rollo que ha habido, con el trabajo y la ambición que teníamos. Individualmente he dado un paso adelante, mis compañeras y staff me han ayudado a tener más confianza. La confianza es todo, también incluso a nivel físico y tácticamente”.