Lección de casta en Pamplona para el Aquimisa (76-85)

El Aquimisa Carbajosa Empresarial se ha impuesto por 76-85 en su visita al Enerparking Basket Navarra para lograr así su segunda victoria de la temporada, en un duro encuentro en el que el equipo entrenado por Sergio Vicente ha hecho valer su buen baloncesto y también su casta para superar el ambiente en contra. Harrison Cleary, con 27 puntos, ha sido el máximo anotador.

Los salmantinos, que no pudieron contar con la participación de Dudu Dieye, comenzaron muy metidos en el encuentro, logrando las primeras ventajas gracias a su buen trabajo atrás, que le permitía después jugar con más claridad en ataque para finalizar el primer cuarto mandando 15-20. El Aquimisa Carbajosa Empresarial sabía cuál era el camino y siguió en él para hacerse con rentas cercanas a los 10 puntos, aunque ayudado por su público el cuadro local reaccionaba para estrechar el marcador al descanso: 40-42.

A pesar del ambiente en contra, los de Sergio Vicente no se amilanaban y se mantenían siempre por delante, con mucho acierto en los lanzamientos y continuando con el buen trabajo defensivo. Con una ventaja de +8 se llegó al inicio del último cuarto, pero el Navarra no estaba dispuesto a rendirse, colocándose a 2 puntos (74-76) a poco más de dos minutos para el final, después de una excelente racha de Cleary. Sergio Vicente pidió un tiempo muerto para aclarar las ideas y el resultado no pudo ser mejor: sendos triples de Juanpe Jiménez e Hidalgo, con un robo entre medias, volvieron a poner al Aquimisa con una cómoda ventaja de 8 puntos y el partido ya no se escapó.