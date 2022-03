La suerte esquiva al Avenida y el pase a la ‘final four’ se decidirá en Würzburg (81-79)

EL Perfumerías Avenida tendrá que jugarse el pase a la cuarta ‘Final Four’ de su historia pasado mañana en Würzburg, después de haber rozado en Fontajau una nueva gesta para dejar sentenciada la eliminatoria. Pudo caer el encuentro de este miércoles para cualquiera de los dos lados, pero la fortuna en esta ocasión no quiso sonreír a las salmantinas con dos entradas de Maite Cazorla que no entraron en los últimos segundos de la prórroga para haber forzado un segundo tiempo extra. El equipo de Roberto Íñiguez ha sabido aguantar sus peores momentos para llegar al tramo decisivo con opciones y ha tenido varias opciones para haber sumado el segundo punto, pero no ha podido certificarlo para regresar a casa ya clasificado al caer derrotado por 81-79.

Ha sido otro día en el que surgían nuevas complicaciones, como la lesión de Karlie Samuelson en el segundo cuarto, que no quiso renunciar a volver después a sabiendas de que mañana tendrá el tobillo como un melón. Antes, había llegado la esperada salida en tromba de un Spar Girona que ha demostrado que es un rival muy duro y complicado de batir. Ya en el primer cuarto había tenido 11 puntos de renta (la máxima del choque) aprovechando el desatinado inicio de Copper y los malos porcentajes de tiro de las salmantinas. Que con un parcial de 0-7 al final del primer cuarto maquillaban el marcador: 20-16.

Pero después han llegado varias pérdidas consecutivas, continuaron los fallos en posiciones cercanas al aro y se produjo la lesión de Karlie. Por si fuera poco, Copper y Fasoula ya llevaban tres faltas, las mismas que acumulaba Reisingerova en el cuadro local. El 28% de acierto en los tiros de dos del Avenida ha sido una losa demasiado pesada y al descanso el marcador era de 36-28. Lo mejor, que a pesar de todos los contratiempos el cuadro charro parecía estar vivo.

Y vaya si lo estaba, a pesar de que en el minuto 24 volvía a estar 10 puntos abajo. Pero ha renacido Copper, Silvia tomaba el mando y el partido ya era otro. Con las pérdidas controladas y un notable aumento en el acierto en los tiros, el Avenida desaprovechó hasta cinco ataques para haberse puesto por delante por primera vez, llegando al último periodo perdiendo 50-47.

Este Perfumerías Avenida debe ser como Nadal y nunca le puedes dar por vencido. El Girona vivía gracias a una extraordinaria Gardner y a los rebotes ofensivos, pero ahí seguían las salmantinas, que con una canasta de Copper se ponían por primera vez por delante con el 57-68 del minuto 35. Cinco por delante y todo en juego. Un parcial de 7-0 parecía que podía ser definitivo, pero entonces una doble falta (la segunda antideportiva) de Palau sobre Silvia Domínguez revisada en el vídeo llevaba a la capitana del Avenida a la línea de personal en cuatro ocasiones. Metió las cuatro y una posterior canasta de Hof volvía a dar la vuelta al resultado a un minuto del final: 66-68.

Pero ha llegado la quinta y falta tonta personal de Copper y el Avenida se ha quedado sin su principal referencia para darle la bola decisiva. Fallaron Eldebrink para empatar y Cazorla para sentenciar y la que no lo hizo fue Reisingerova para poner el empate a 68. Las charras tuvieron la última opción pero Hof no ha acertado, pidiendo una falta que se podía haber pitado perfectamente.

Con los dos equipos justos de fuerzas y Copper y Palau eliminadas en el banquillo ha llegado la prórroga, en la que ha vuelta a haber opciones para ambos equipos. El Avenida ha reclamado una clara falta sobre Silvia Domínguez y el Girona se puso 3 puntos arriba a minuto y medio para el final. Y como no podían terminar las desgracias, se lesionó Fasoula mientras Hof llevaba cuatro faltas. Cazorla ha vuelto a empatar con un triple y ha vuelto a hacerlo después Silvia a 79 cuando solo quedaban 32 segundos.

Nuevamente se la ha volvió a jugar Hof, a la que rodeaban 2 y hasta 3 jugadoras bajo el aro, falló y fue eliminada con otra falta que se podía haber ahorrado sobre Gardner. La norteamericana no falló los dos tiros libres y Cazorla, muy valiente, realizó dos penetraciones que solo la fortuna, en este caso mala, impidió que entraran para haber llevado a un nuevo desempate.