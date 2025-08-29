Jordan Doss: puntos desde Uruguay para el Recoletas Salud Carbajosa El alero norteamericano de 1,98 metros y 25 años viene de brillar en la liga del país sudamericano

La Gaceta Salamanca Viernes, 29 de agosto 2025, 18:36 Comenta Compartir

El Recoletas Salud Carbajosa ha cerrado la incorporación del jugador norteamericano Jordan Doss, alero de 1,98 metros y 25 años, que refuerza la plantilla de cara a la temporada 2025/26 en Tercera FEB.

Procedente del Club Sayago de la liga uruguaya, Doss se ha consolidado como uno de los jugadores más destacados de la competición, donde fue el segundo máximo anotador y elegido en el Quinteto Ideal. Anteriormente, en la Proliga de Portugal, brilló como uno de los 10 mejores anotadores con el Olhanense.

«Se trata de un jugador versátil y completo, con capacidad para generar puntos tanto desde el perímetro como atacando el aro. A nivel defensivo, aporta intensidad y presencia, promediando más de 2 robos por partido, lo que le convierte en un jugador de impacto en ambos lados de la pista», reza el comunicado del club.

En sus primeras declaraciones como jugador del club, Jordan Doss asegura estar expectante ante la nueva temporada: «Estoy muy ilusionado con este nuevo reto en el Recoletas Salud Carbajosa. Llego con ganas de dar lo mejor de mí, ayudar al equipo a competir al máximo nivel y hacer disfrutar a la afición con nuestro juego».

Con este fichaje, el Recoletas Salud Carbajosa refuerza, según indica, su apuesta por construir un equipo competitivo, con equilibrio entre juventud, talento internacional y jugadores de referencia, con el objetivo de crecer y consolidarse en la categoría. Este supone el sexto fichaje de la temporada, tras los ya confirmados en días pasados de Norman Domingos, Daniel Barroso, Samuel López, Derrick Pizarro y Ekaitz Madinabeitia, y que se suman a las renovaciones de Adri Ramírez, Doudou, Dinis, Carlos Navarro, Jorge Morán y Adri Sánchez.