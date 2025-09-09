El entrenador salmantino Alberto Miranda 'coge' galones en Alemania en el Eurobasket Álex Mumbrú, técnico principal del equipo germano, anunció que durante los partidos cede la labor activa de la dirección del equipo de la que forma parte el charro, como asistente del 'staff', debido a «no estar físicamente preparado»

Albero Miranda (a la derecha en la fila del medio), en la rueda de prensa de Álex Mumbrú, junto al resto del combinado germano.

Jaime García Salamanca Martes, 9 de septiembre 2025, 12:32 Comenta Compartir

El entrenador salmantino Alberto Miranda tendrá que intensificar sus esfuerzos en el banquillo de la selección alemana en el Eurobasket después de que el entrenador principal, el español Álex Mumbrú, que estuvo hospitalizado en Tampere (Finlandia) por una infección aguda antes del inicio del Eurobasket, anunciase que cede la labor activa de la dirección del equipo durante los partidos por «no estar físicamente preparado».

«En los últimos días, me he dado cuenta de que no estoy físicamente preparado para dirigir al equipo activamente desde la banda. Ayudaré desde el banquillo y seguiremos trabajando en estrecha colaboración como cuerpo técnico. El éxito del equipo es nuestra máxima prioridad«, expresó el entrenador catalán.

Mumbrú sufrió un dolor abdominal agudo poco antes del inicio del torneo y fue trasladado al hospital de Tampere. Se trató de una situación de emergencia que requería tratamiento médico inmediato. Tras ser dado de alta, regresó al banquillo para el partido de octavos de final contra Portugal, pero compartió las tareas con Ibrahimagic. Su doble rol en el banquillo causó cierta inquietud, a pesar de que el equipo estaba contento con el regreso de Mumbrú y le dedicó la victoria.

Alberto Miranda, que forma parte del cuerpo técnico como asistente en el equipo germano, pasará a ir de la mano con Alan Ibrahimagic, ayudante hasta ahora de Mumbrú. Alemania se enfrentará este miércoles a Eslovenia en los cuartos de final en busca de una plaza en semifinales.

El barcelonés asumió la dirección de la selección alemana el año pasado, tras los Juegos Olímpicos de París, en sustitución del canadiense Gordon Herbert, que comandó a Alemania hasta el título mundial en 2023. El Eurobasket es su primer torneo como seleccionador alemán.