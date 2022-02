El Perfumerías Avenida acaba segundo tras imponerse al BLMA (65-78)

EL Perfumerías Avenida volvió a demostrar este jueves en Francia que cuando se lo propone, es capaz de todo. Las de Roberto Íñiguez dieron frente al BLMA una lección de amor propio, sacrificio, entrega y todo el buen baloncesto que le permitieron sus menguadas fuerzas para coleccionar su undécima victoria en la Euroliga 2021/22, que le sirvió para firmar su mejor arranque histórico y jugarse el pase a una nueva ‘Final Four’ con ventaja de cancha frente al Famila Schio gracias a esa trabajadísima segunda plaza en el grupo.

65-78 fue el resultado final de un encuentro que hubo que pelear hasta el final a pesar de que las galas, también diezmadas, no se jugaban nada con el pase a cuartos asegurado. Sin Lou Samuelson, Nogaye Lo ni Mariella Fasoula, las salmantinas acudían a Montpellier tremendamente limitadas en un juego interior al que volvió a sumarse una fajadora Karlie, pero con el resto colaborando para ganar la batalla del rebote (39-41) frente a un BLMA que precisamente destaca por su físico. Y en la labor anotadora, Kahleah Copper volvió a asumir el mando con 32 puntos, contando con la colaboración de sus compañeras lideradas por Silvia y Maite, que tuvieron que tener más protagonismo en esta faceta.

El Perfumerías Avenida sabía que si quería ganar tenía que emplearse a fondo y lo hizo desde el primer segundo. Su defensa era más que buena pero las francesas hacían daño con cuatro triples en el primer cuarto, mientras que Copper, cada vez que se echaba a correr, era imparable para las rivales. El primer cuarto terminó con 1 punto de renta para las de Íñiguez, la misma con la que se llegó al descanso, porque ambos equipos se empleaban a fondo sin dar ningún tipo de facilidad. Copper no dejaba de forzar faltas y terminaba la primera mitad con 19 puntos, pero hubo minutos en los que el Avenida no encontraba huecos entre la agresiva defensa local.

Los problemas aumentaron en el tercer periodo con la tercera personal de Hof y Cazorla, pero cualquiera de las ocho jugadoras que saltaba a la cancha lo hacía con la idea clara de vaciarse, y eso es lo que le dio la vida al Avenida. Las dos bases y Karlie hicieron cuatro triples que permitieron tomar una ventaja de 10 puntos, mientras que al BLMA cada vez le costaba más anotar por el derroche atrás de un equipo charro que además tenía muy claros los ajustes y solo permitía anotar al rival cuando el físico no le daba para más. Con 11 puntos arriba (54-65) terminó el tercer periodo.

Cazorla recibía su cuarta personal y las francesas no se rendían, colocándose a 6 puntos. Pero volvió a la cancha Copper para frenar una sequía anotadora de más de 3 minutos y volver a poner las cosas en su sitio.

Las jugadoras del Avenida, que se habían vaciado, sacaban fuerzas cuando parecía que ya no las tenían, para seguir robando balones. Precisamente así llegó la máxima diferencia del partido (+14), con Bella Alarie corriendo la cancha para ser la más rápida en una contra. Dos canastas de Filip no hicieron daño porque Íñiguez pidió un tiempo muerto, seguramente más para dar aire a las suyas, y el triunfo no corrió peligro en ningún momento.

Hubo tiempo hasta para que Vera García debutara en la Euroliga y con el bocinazo final el Perfumerías Avenida celebró el triunfo por todo lo alto, tal y como se habían merecido, por el esfuerzo y por todo lo que significa.