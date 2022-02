El esfuerzo del Aquimisa Carbajosa en casa del Burgos no es suficiente (83-73)

El Aquimisa Carbajosa Empresarial no pudo regresar con un triunfo de su visita al Tizona Universidad de Burgos, ya que cayó por 83-73 en la ciudad castellana. Los de Sergio Vicente, ya con los refuerzos de Jahvaughn Powell, que hizo 17 puntos, y Sidy Djitte (12 y 8 rebotes), volvieron a emplearse a fondo ante uno de los mejores equipos del grupo, pero se quedar sin buena parte de opciones por un mal segundo cuarto, en el que los locales anotaron 32 puntos. De este modo, suman su sexta derrota consecutiva.

Costó unos minutos entrar en el partido, con los burgaleses con las primeras ventajas, pero cuando los salmantinos apretaron en defensa, pudieron anotar con mayor fluidez y se fueron al final del primer cuarto perdiendo 18-15. Pero dos momentos de bajar el nivel pesaron demasiado. Un parcial inicial de 11-0 en el segundo periodo y otro después de 13-0, tras una breve reacción, hicieron que el partido se pusiera muy cuesta arriba al descanso, con un marcador de 50-33, motivado en buena parte por la diferencia de acierto en los lanzamientos.

En la segunda mitad el Aquimisa Carbajosa mejoró notablemente, pero al Tizona Universidad de Burgos le servía con mantener la ventaja para no pasar apuros. Y así ocurrió en el tercer cuarto, ya que no bajó de los 14 puntos. A pesar del resultado, el equipo entrenado por Sergio Vicente lo intentó hasta el final, aumentando la intensidad atrás y siendo más certero de cara al aro rival. A dos minutos y medio del final el marcador se estrechó hasta el 78-69, pero tras una buena defensa un triple de Powell para haberse puesto a 6 no entró y los locales supieron jugar los últimos instantes con tranquilidad para que la victoria se quedara en El Plantío.