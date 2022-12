El Avenida sigue penando lejos de Würzburg y pierde contra el Gernika (62-60)

Regreso tras el parón y los mismos males en un Perfumerías Avenida que acumula tres derrotas ya en nueve jornadas ligueras, una cantidad que hacía muchísimos años que no se veía a estas alturas, tantos como 17. Desde la temporada 2005/06 no presentaba un balance similar el equipo salmantino, que después terminaría proclamándose campeón liguero por primera vez en su historia.

Mal harán las de Roberto Íñiguez si se excusan en que la competición parece haber aumentado de nivel. Sin quitar ningún mérito al Ensino, al IDK ni a un Gernika que leyó mucho mejor el choque y fue superior en todo, el problema está dentro. 62-60 fue el marcador final porque el Avenida lo intentó hasta el último momento -aunque en los últimos 10 segundos nadie fuera capaz de hacer una falta para intentar forzar un milagro-, algo que no se le ha podido reprochar en ninguna de las derrotas.

Lo de este jueves llama más la atención: los cinco primeros minutos fueron de un muy alto nivel, con ataques ejecutados a la perfección metiendo la bola en la pintura a Reisingerova o moviéndola por fuera para que Nogic pareciera recuperar su acierto exterior, y una defensa que asfixiaba a las locales. Pero todo cambió a partir de un tiempo muerto de Anna Montañana y el partido fue otro, terminando lamentablemente con otro mal final. Sin Silvia Domínguez, este equipo es mucho más vulnerable. La capitana no pudo saltar a la cancha de Maloste tras unos problemas en las cervicales, acompañadas de mareos.

Un parcial de 19-2 fue el principio del fin, con un Perfumerías Avenida totalmente desdibujado e irreconocible. Nada bueno se puede decir de un equipo que no reaccionaba tras cada golpe. Casi 12 minutos estuvieron las jugadoras charras sin ser capaces de anotar una canasta en juego. Triples mal tirados y sin confianza, y sin encontrar la manera de hacer llegar el balón al interior después de que el Gernika aumentara notablemente su intensidad en defensa, acompañada de un mucho mayor deseo.

Lo único salvable fue que la defensa no era mala del todo, a pesar de las facilidades en el rebote o algunos despistes, y la ventaja de las locales no se iba más allá de los 5 puntos. Pero adelante nada funcionaba. Se perdían demasiadas bolas y no había acierto en los lanzamientos. Tampoco quiso entrar el triple de Vilaró que hubiera puesto la igualada al descanso (31-28).

No era el día. Mediado el tercer cuarto el porcentaje desde más allá de la línea de 6.75 era de 4 aciertos de 20 intentos. El Gernika, mientras tanto, continuaba a lo suyo, con Williams, Ariztimuño o Wojta castigando el ánimo salmantino con sus canastas. Por si fuera poco, apareció Spreafico con dos triples consecutivos para poner un preocupante +14 para las vascas, que bajó Cazorla con otro para llegar al minuto 30.

El último periodo fue un constante querer y no poder. Al Avenida le faltaban ideas, mucho acierto, y tampoco parecía acompañar el físico, después de apenas un par de entrenamientos tras el goteo de reincorporaciones de las jugadoras internacionales y la ausencia obligada de Silvia Domínguez. Con ella en cancha quizá las cosas hubieran cambiado, como sucedió por ejemplo en Leganés. pero nunca lo sabremos. Su sustituta en irse a por la heroica fue Cazorla, que contó con la ayuda de Reisingerova, que culminaba con canasta bajo el aro las pocas ocasiones en las que el ataque salmantino superaba la férrea estructura defensiva de su rival, pensada por Montañana.

Dos puntos de la pívot checa bajaron la desventaja a 3 puntos, Spreafico anotó un tiro libre, y la propia Reisingerova ponía el 62-60 a falta de 10 segundos. Se podía haber hecho un intento a la desesperada, pero las cinco jugadoras que estaban sobre la cancha no fueron capaces de hacer falta para llevar a la línea a alguna del Gernika y confiar en la machada. Con impotencia y desesperación llegó el final y la tercera derrota del equipo de Roberto Íñiguez en lo que va de liga.