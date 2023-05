El Avenida pierde en Würzburg y regala la liga al Valencia (69-81)

El Perfumerías Avenida se quedó sin poder alargar la final ante un Valencia Basket que se proclamó en Würzburg campeón de la Liga Femenina por primera vez en su historia. El duelo se pareció al del jueves, con las salmantinas siendo mejores en la primera mitad y llegando a tener una diferencia a su favor de 14 puntos, pero tras el descanso se quedó sin fuerzas y sin ideas y terminó entregando su corona. De la forma que más duele, en un Würzburg entregado y lleno hasta la bandera, pero al menos con la cabeza alta de haberlo intentado hasta el final. El choque, a la postre decisivo, terminó con un claro 69-81 para un Valencia Basket que fue justo vencedor.

El inicio del partido ya era distinto al ver en el quinteto inicial a Bridget Carleton, que además regresaba con acierto para anotar. El Perfumerías Avenida no se pareció en nada al de cuatro días antes en la Fonteta y salió al límite de intensidad, como no podía ser de otra manera gracias al aliento de sus aficionados. Las de Pepe Vázquez, con las ideas muy claras, además se mostraban muy acertadas en ambos lados de la cancha y rápidamente tomaron la delantera en el marcador.

Hasta un triple de Gulich que puso el 17-13 sirvió como acicate para las salmantinas, que con una estelar Leo Rodríguez y dos tiros libres de Silvia Domínguez cerraron el primer cuarto con 10 puntos de renta: 26-16.

Reisingerova, seguramente la menos entonada de todas las que habían saltado a la cancha, puso el +12 en la primera acción del segundo acto. Pero los tiros de Prince y Leo dejaron de entrar y el Valencia Basket dio un paso al frente, firmando un parcial de 0-9 que le servía para acercarse a solo 3 puntos tras una doble acción en la que Reisingerova no estuvo acertada, ni en ataque ni atrás permitiendo el triple muy cómodo de Ouviña.

Sin embargo, reaccionó el Avenida, con un triple de Prince y dándole balones en la pintura a Fasoula, a la que sus defensoras solo conseguían frenar con faltas. El problema llegaba con la tercera falta de Carleton, pero el conjunto charro seguía a lo suyo, dominando en el juego y en el marcador para marcharse al descanso 9 puntos arriba: 44-35.

Mucho peor se pusieron las cosas en el tercer cuarto, a pesar de que un triple de Silvia Domínguez llegó a poner a las salmantinas con una ventaja de 14 puntos. El esfuerzo comenzó a hacer mella, atrás para no llegar a defender, y en ataque al no tener las ideas tan claras. Y en las filas valencianas apareció Alba Torrens, con 7 puntos casi seguidos, que ayudaron a poner a su equipo a solo 2 puntos (59-57) de cara a los últimos diez minutos del segundo encuentro de la final.

No tardó mucho el Valencia Basket en lograr lo que no pudo el Avenida en el primero: ponerse por delante. Primero con un triple de Queralt Casas para ponerse 1 arriba, renta que amplió la joven Elena Buenavida desde la misma distancia para poner el 61-66 del minuto 33 que obligaba a Pepe Vázquez a parar el juego en busca de soluciones a lo que estaba pasando.

Un triple de Carleton devolvía la esperanza y la ‘marea azul’ entonaba por primera vez el “sí se puede” para intentar dar ánimos y fuerzas a las suyas. A pesar de ello la tendencia había cambiado por completo y parecía cada vez más complicado que el Avenida forzara el tercer choque. Enseguida Carleton se fue al banquillo eliminada y a las salmantinas se les apagó la luz, tomando malas decisiones en ataque y siendo incapaces de frenar a sus rivales, que veían cerca el título y cada vez estaban más acertadas. A falta de algo menos de 3 minutos la desventaja charra era de 9 puntos y la remontada empezaba a parecer imposible.

Y lo fue. Intentó no rendirse el Perfumerías Avenida, como no ha hecho nunca, pero hacía tiempo ya que estaba claro que no iba a ser capaz de ganar el encuentro, y que por tanto iba a quedarse sin la posibilidad de seguir luchando por un título que había sido suyo en las dos últimas temporadas. El Valencia aprovechó su momento y a la tercera lo consiguió.