Al Avenida le falta un suspiro para ganar el primer partido de la final (70-66)

El Perfumerías Avenida ha caído derrotado por un ajustado 70-66 en el primer partido de la final de la Liga Femenina frente al Valencia Basket. Un choque con dos mitades completamente distintas. En la primera, las salmantinas que han visto cómo tampoco podían contar con la lesionada Carleton además de la ya conocida baja de Onyenwere, se han visto muy superadas al no ser capaces de realizar su habitual trabajo defensivo. Se han ido al descanso perdiendo por 19 puntos y, cuando todo parecía perdido, han protagonizado una gran reacción en el segundo tiempo, teniendo incluso opciones en los últimos segundos para haberse llevado el primer punto de la final. Este domingo, en un Würzburg en el que ya no hay entradas disponibles, tendrán la oportunidad de igualar la serie para seguir peleando por el título.

Al final de la primera mitad, el primer punto de la final estaba más que claro, puesto que el Valencia Basket, muy superior, mandaba por un contundente 43-24. Al Avenida no le salía nada en ataque y en defensa, sus numerosos desajustes y la inferioridad de fuerzas hacían que Lauren Cox y Raquel Carrera, con 13 y 10 puntos respectivamente, camparan a sus anchas. Lo intentaban las salmantinas en cada acción en ambos lados de la cancha, pero estaba claro que no era su día.

El Avenida regresó con una actitud diferente y el notable aumento de su agresividad provocó varias pérdidas seguidas de las locales y poder atacar con más facilidad. Un triple de Andrea Vilaró hizo que en los cinco primeros minutos del tercer cuarto las de Pepe Vázquez firmaran un parcial de 6-16 y consiguieran bajar de los 10 puntos su desventaja: 49-40. Pero volvieron los desajustes atrás y el Valencia Basket lo aprovechó para convertir tres triples consecutivos y volver despegarse en el marcador.

A pesar del golpe que hubiera supuesto para la moral de cualquier equipo, el Avenida no dejó de creer y se lanzó a tumba abierta en el último periodo. Con una defensa al límite, a pesar de la falta de efectivos, fue poco a poco recortando su desventaja al provocar que las locales dejaran de anotar. Y un triple de Andrea Vilaró más una canasta de Prince hicieron que a falta de 55 segundos el marcador pareciera imposible: 68-66. Todavía se le puso más de cara a las de Pepe Vázquez cuando los árbitros pitaban pasos a Carrera y tenían bola para igualar o ponerse por delante. Pero Maite Cazorla falló su entrada y hubo que hacer una falta rápida para que no corriera el tiempo, ya en bonus. Leticia Romero no falló sus dos tiros desde la personal y el Valencia Basket se quedó con el primer punto de la final.