Al Avenida de Pepe Vázquez le falta tiempo y acierto (61-72)

Pepe Vázquez debutó al frente del Perfumerías Avenida con una derrota por 61-72 que decidió la diferencia de acierto en los lanzamientos entre uno y otro equipo, además de que su ‘nueva idea’ necesita más margen para verse reflejada que los dos días que había tenido. Que no era el mejor día para que debutara el nuevo entrenador se sabía desde horas antes: el Famila Schio tiene un plantillón (hay que recordar que ya ganó por 17 en Italia), mientras que el Avenida no atraviesa su mejor momento y, aunque este miércoles fueran pocos, las jugadoras tienen que acostumbrarse a los nuevos detalles que quiere Pepe Vázquez. Las lecturas en los bloqueos o las ayudas en defensa, o dónde hacer llegar el balón en ataque, fueron algunos de los primeros del libro de estilo y costará tiempo adaptarse (algunas jugadoras demostraron que tardarán más que otras). De momento lo aprovechó el conjunto transalpino, mandando por 15 puntos al descanso gracias a tener un mucho mayor acierto, especialmente en los tiros de tres. 8 convirtieron de sus 17 intentos en la primera mitad, algunos de ellos demasiado cómodos, mientras que las salmantinas, tirando también bastantes liberados, no se mostraban acertadas. Por si fuera poco, el Famila Schio saltó a la pista con la agresividad que exigía un choque de esta importancia, mientras que al Avenida le costó igualarla en muchos momentos a pesar de que el listón de los colegiados para castigarla estaba muy elevado y lo aprovechaban las visitantes.

A los 7 minutos ya tuvieron la oportunidad de comprobarlo las perfumeras, con una dura falta de Astou Ndour sobre Reisingerova, que hizo que la checa tuviera que dejar el partido durante varios minutos mientras que los árbitros, tras revisar la jugada en el vídeo, decidían no castigar la acción con nada más. O Silvia, ya terminando el segundo cuarto, siendo atropellada por Rhyne Howard. Lo intentaba el Avenida, pero cualquier pequeño error o desajuste era severamente castigado.

La charla de Pepe Vázquez en el intermedio no fue muy larga, pero seguro que incidió en dos o tres aspectos que había que cambiar para intentar cambiar el panorama. Pero no se conseguía, porque el Famila Schio continuaba muy acertado, mientras que a las salmantinas les costaba cada vez más atreverse a mirar el aro rival, mientras Jorge Recio, que esta temporada está sufriendo más que nunca, ya veía el choque a pie de pista como si de una final se tratara. El Avenida se mostró mucho más duro, pero el criterio había cambiado y ahora sí que se pitaban las faltas. Una antideportiva a Zahui sobre Reisingerova, transformada en un 4-0, reactivó al equipo y a la grada. Pese a que la desventaja todavía era de 12 puntos al final del tercer cuarto (43-55), la ‘marea azul’ entonaba el “sí se puede” y las salmantinas empezaban a creérselo.

Bajó a -9 tras un 2+1 de Fasoula y después pudo llegar el punto de inflexión, pero no era el día. Hasta cinco opciones, tras grandes defensas, tuvo el Avenida (entre triples, penetraciones y tiros cercanos) para haber metido el miedo en el cuerpo al rival, pero el balón no quiso entrar y cada vez quedaba menos tiempo. No se rendían las de Pepe Vázquez hasta que a falta de 6 minutos la tónica del choque quedó plasmada definitivamente: a Carleton, la especialista perfumera, no le entraba un triple, y en la siguiente jugada sí a Verona para volver a poner un 51-66 que invitaba a pensar que el triunfo estaba imposible, a pesar de que Cazorla respondió con otros 3 puntos y poco después Onyenwere de manera similar. Quedaron 3 minutos que no sirvieron para más que confirmar la derrota.