Ababacar Dieye, que llega de Senegal, cierra el roster del Recoletas Salud Carbajosa Es el séptimo fichaje para esta temporada y vivirá su primera experiencia en España

El Recoletas Salud Carbajosa cierra su plantilla para la temporada 2025/26 con la incorporación de Ababacar Dieye, ala-pívot senegalés de 28 años, que llega tras una temporada brillante en la que fue elegido MVP de la final de la Copa Saint Michel (Copa de la Liga) con el Dakar Université Club. En ese partido decisivo, Ababacar firmó 19 puntos y 12 rebotes, liderando a su equipo hacia la conquista del título.

Dieye es un jugador que combina potencia física e inteligencia en la pista, con capacidad para imponerse en la pintura y, al mismo tiempo, aportar desde el perímetro gracias a su calidad técnica. Su versatilidad lo convierte en un tirador de referencia y en una pieza clave para elevar el nivel competitivo del equipo en su primera experiencia en España.

En sus primeras palabras como jugador del club, Ababacar Dieye aseguró que está «muy agradecido por esta oportunidad» y que llega al club «con muchísima ilusión. Quiero darlo todo en la pista, ayudar al equipo a competir al máximo y hacer disfrutar a la afición con nuestro baloncesto».

Esto supone el séptimo fichaje de la temporada, tras los de Norman Domingos, Jordan Doss, Daniel Barroso, Samuel López, Derrick Pizarro y Ekaitz Madinabeitia, y que se suman a las renovaciones de Adri Ramírez, Doudou, Dinis, Carlos Navarro, Jorge Morán y Adri Sánchez.