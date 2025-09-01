Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Ababacar Dieye, que llega de Senegal, cierra el roster del Recoletas Salud Carbajosa

Es el séptimo fichaje para esta temporada y vivirá su primera experiencia en España

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:10

El Recoletas Salud Carbajosa cierra su plantilla para la temporada 2025/26 con la incorporación de Ababacar Dieye, ala-pívot senegalés de 28 años, que llega tras una temporada brillante en la que fue elegido MVP de la final de la Copa Saint Michel (Copa de la Liga) con el Dakar Université Club. En ese partido decisivo, Ababacar firmó 19 puntos y 12 rebotes, liderando a su equipo hacia la conquista del título.

Dieye es un jugador que combina potencia física e inteligencia en la pista, con capacidad para imponerse en la pintura y, al mismo tiempo, aportar desde el perímetro gracias a su calidad técnica. Su versatilidad lo convierte en un tirador de referencia y en una pieza clave para elevar el nivel competitivo del equipo en su primera experiencia en España.

En sus primeras palabras como jugador del club, Ababacar Dieye aseguró que está «muy agradecido por esta oportunidad» y que llega al club «con muchísima ilusión. Quiero darlo todo en la pista, ayudar al equipo a competir al máximo y hacer disfrutar a la afición con nuestro baloncesto».

Esto supone el séptimo fichaje de la temporada, tras los de Norman Domingos, Jordan Doss, Daniel Barroso, Samuel López, Derrick Pizarro y Ekaitz Madinabeitia, y que se suman a las renovaciones de Adri Ramírez, Doudou, Dinis, Carlos Navarro, Jorge Morán y Adri Sánchez.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Saqueo de madrugada en el parking de la avenida de Portugal: más de una decena de coches destrozados y el suelo cubierto de cristales
  2. 2 «La gente quiere ganar dinero sin trabajar, no hay actitud»
  3. 3 Autobús gratis desde este lunes para 52.000 salmantinos
  4. 4 Colores por nivel de prioridad en Urgencias para guiar al paciente
  5. 5 142.000 euros para el concierto más caro de estas Ferias
  6. 6 Malestar en el comercio local ante la llegada de Verifactu, el nuevo sistema de facturación
  7. 7 Persecución en Salamanca: un conductor sin carnet huye a toda velocidad y pasa la noche en los calabozos
  8. 8 Herido un repartidor de pizzas en moto tras chocar con un coche en la avenida Agustinos Recoletos
  9. 9 Se disparan los precios de los hoteles por Salamaq y las Ferias y Fiestas de la ciudad
  10. 10 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 1 de septiembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Ababacar Dieye, que llega de Senegal, cierra el roster del Recoletas Salud Carbajosa

Ababacar Dieye, que llega de Senegal, cierra el roster del Recoletas Salud Carbajosa