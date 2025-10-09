Babilafuente, un municipio que fomenta el deporte

J. Holguera Babilafuente Jueves, 9 de octubre 2025, 05:30 Compartir

El Ayuntamiento de Babilafuente apuesta firmemente por el deporte. Un claro ejemplo es la puesta a punto de sus infraestructuras. Una de las últimas mejoras emprendidas es la del campo de fútbol que en breve estrenará instalaciones con vestuarios y duchas nuevas.

El frontón ya cuenta con cubierta y en breve será cerrado. En el entorno de este edificio están las piscinas municipales de verano, el pabellón cubierto en el que se practica el fútbol-sala entre otros deportes. Y en este recinto el Ayuntamiento tiene entre sus planes hacer un segundo gimnasio.

Por si fuera poco este recinto de espacios deportivos, Babilafuente también cuenta con espacios para el deporte en otra zona del pueblo, donde se dispone de pista de pádel municipal y el gimnasio que también ha sido fruto de una mejora sustancial en la que fue dotado de nuevo suelo, ventanas y un ambiente mucho más agradable para que sus vecinos se puedan mantener en forma.

Los jóvenes de Babilafuente participan en las iniciativas deportivas habituales entre las que se encuentran los juegos escolares durante el curso. También cuenta con jugadores en el Club Promesas Las Villas y en el FC Babilafuente CD Artesano. Además del club de ciclistas Babilafuente Beer Bike.

Hay otro apartado en el que últimamente está destacando Babilafuente son los eventos deportivos como han sido la primera etapa de la Vuelta Ciclista a Salamanca Élite y Sub23 que tuvo como meta Babilafuente o el II Gran Premio Diputación de Salamanca - Ayuntamiento de Babilafuente.