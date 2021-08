Así arranca la media veda de caza este domingo en Salamanca

La fecha del 15 de agosto siempre trae consigo el hormigueo de la noche previa para los más de diez mil salmantinos: un disparo al alba estrenará la temporada de caza. Llega le media veda. Y para Castilla y León no una cualquiera, sino la primera para la nueva ley de caza de Castilla y León. ¿Y esto que va a suponer? “Pues sobre el terreno creemos que muy poco”, apunta Santiago Iturmendi (presidente de la Federación de Castilla y León). “Con respecto a la pasada temporada”, señala, “solo va a estar la diferencia del cupo cero (no poder abatir) de la tórtola, pero no es algo que esté plasmado en la ley sino que viene de una norma europea”, explica.

La gran novedad de la ley de caza para este periodo se cocina sobre el papel y no sobre los acotados: “Lo que más nos toca de lleno a los cazadores es que la tarjeta de caza pasa a ser un folio, en el que no solo estará ya la firma del titular del coto sino también la del cazador. Y que añade un ‘mini’ plan cinegético del coto, en el que vienen detallados cupos, restricciones horarias si las hubiera en ese coto y demás”, apunta Javier Tendero el delegado provincial de caza.

La media veda que se inicia el domingo y se extenderá hasta el próximo domingo 19 de septiembre trae un calendario de caza de domingos, martes, jueves, sábados y festivos nacionales, para los cotos de Salamanca no dejan de ser una mera avanzadilla pues el plato fuerte de la media veda no podrá cazarse hasta el día 26. En este primer tramo de la media veda con la nueva ley se pueden cazar urraca, corneja, conejo, zorro y la apreciada codorniz, para la que hay una “malísima” perspectiva: “Si quedaba algo la ola de calor se la ha llevado, aquí no tiene ni frescor ni la comida que necesita... El paso de la codorniz por Salamanca queda muy alejado en fechas de la media veda”, se lamentan los cazadores charros.

De este modo el grueso de aficionados a la caza menor en Salamanca esperará hasta el domingo 26 de este mes cuando ya se pueden cazar la paloma torcaz: “La perspectiva es extraordinaria, cada año su presencia es mayor y las bandadas son más grandes”, explica Santiago Iturmendi.