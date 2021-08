Las claves de la media veda que comienza este domingo

El próximo domingo día 15 de agosto comienza la media veda, antesala de la temporada general de la caza menor, temporada que viene estrenando una nueva Ley de Caza a la que tendremos que ponernos rápido al día para no llevarnos sorpresas. Esta nueva temporada viene con la moratoria de la caza de la tórtola que aparece con cupo cero, por lo que no se podrá abatir ningún ejemplar este año y los sucesivos o colaboramos con censos y demostramos que su caza es sostenible, o mucho me temo que tardaremos en volver a disfrutar de sus rápidos vuelos y su dificultad para darle caza.

En el futuro los cazadores deberemos de colaborar con la administración y con los estudios que se hagan desde diferentes fundaciones y federaciones, para tener datos reales de capturas y censos de las diferentes especies cinegéticas, para así demostrar que los censos realizados por las diferentes asociaciones anticaza no son reales.

Esta media veda tenemos que colaborar con el proyecto Coturnix, ya que es muy importante la colaboración de todos los cazadores, de esta colaboración saldrán los datos de seguimiento de la población y que demuestren que su aprovechamiento cinegético es sostenible.

Es muy sencillo colaborar, tan solo se tienen que recoger o pedir los sobres a la Delegación Provincial de la Federación de Caza de Castilla y León, en los cuales guardaremos la última parte del ala de la codorniz abatida y anotar la fecha y el coto. También puedes aportar más datos rellenando la encuesta de la jornada de caza, grapar todas las muestras de la misma jornada y marcar con una cruz en el sobre el tipo de garganta y pecho que tiene la propietaria de la muestra. Estas muestras se hacen llegar a la Delegación y ésta ya se encarga de enviarlas para su estudio.

La aportación de los cazadores castellano leoneses el año pasado a este estudio fue de cerca de tres mil muestras de las siete mil que se recogieron a nivel nacional, el proyecto ha conseguido una gran cantidad de información que servirá para evaluar y estudiar científicamente el estado de la especie y seguir trabajando para un aprovechamiento cinegético sostenible que garantice el futuro de la caza de la codorniz.

El proyecto se desarrollará durante cuatro años y pretende consolidar una red de ciencia ciudadana en toda España que permita obtener datos de las capturas de codorniz por parte de los cazadores, de esta manera, se pretende formar a los cazadores en la cultura cinegética moderna y estimular a los participantes a consolidar una caza sostenible.

Esta Media Veda disfrutar de vuestros perros, de los compañeros de cuadrilla, de los amaneceres y atardeceres en el campo y mucha precaución con las armas.