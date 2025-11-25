Araújo deja al Barça contra las cuerdas y el Chelsea lo aprovecha Tres goles anulados evitaron una derrota aún más abultada para el equipo de Hansi Flick, sin ideas en ataque

Barcelona Martes, 25 de noviembre 2025

Chelsea Football Club 3 - 0 Fútbol Club Barcelona

El Fútbol Club Barcelona perdió este martes ante el Chelsea en Stamford Bridge durante la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions, poniendo en riesgo su clasificación directa a octavos de final. El partido estuvo marcado por la expulsión del capitán Ronald Araújo justo antes del descanso y por la sensación de que al equipo blaugrana le sigue costando sumar en el feudo 'blue', donde acumula solo una victoria en ocho visitas.

Araújo volvió a ser protagonista en negativo, como ya había ocurrido en encuentros anteriores contra Inter de Milán o PSG. Tras recibir la primera amarilla por protestar, cometió una segunda infracción clara sobre Marc Cucurella, dejando al Barça en inferioridad numérica en la segunda mitad, cuando el Chelsea dominó por completo.

Tres goles anulados al Chelsea gracias al VAR evitaron una goleada aún mayor, pero el Barcelona ofreció muy pocas soluciones. Destacaron únicamente la entrega de Pau Cubarsí y Joan García en defensa, y la insistencia de Lamine Yamal, quien mostró su descontento al ser sustituido en el minuto 80. Ferran Torres, en la mejor oportunidad del Barça, falló un gol prácticamente hecho en el minuto 5, marcando el tono de un partido que se complicó desde el inicio.

Con ambos equipos igualados a siete puntos antes del duelo, la victoria del Chelsea los deja en posición favorable para asegurar su plaza en octavos. Por su parte, el Barça deberá ganar sus tres partidos restantes si quiere llegar directo a la siguiente fase, algo que ahora se antoja muy complicado. La visita a Stamford Bridge continúa siendo un territorio hostil para los azulgranas, con un pobre balance de una victoria y dos empates en ocho partidos.

El gol inicial del Chelsea, anulado por mano de Fofana, fue solo un aviso de lo que vendría. Tras la expulsión de Araújo, el equipo de Flick se vio obligado a resistir, mientras los locales continuaban dominando. En el minuto 55, un error de Frenkie de Jong permitió el 2-0 de Estevão, dejando al Barça completamente partido. Más tarde, Liam Delap marcó el 3-0 definitivo tras una rápida transición del Chelsea, consolidando su triunfo y dejando al Barcelona sin opciones de reacción.

En los minutos finales, la defensa blaugrana resistió los últimos embates, evitando un marcador aún más abultado. La derrota evidencia la fragilidad del equipo en Stamford Bridge y complica seriamente su camino hacia la clasificación directa a octavos de final, dejando al Barça dependiente de un pleno de victorias en las últimas tres jornadas.