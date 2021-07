Antonio Sánchez, el salmantino más olímpico: “Los Juegos te dan un apellido más”

Si hay que preguntar a algún deportista salmantino por unos Juegos Olímpicos ese es Antonio Sánchez. No solo por los que acudió como atleta (Los Ángeles 1984, Seúl 1988 y Barcelona 1992), sino que después estuvo en Pekín 2008 y Río de Janeiro 2016 como responsable del sector de velocidad, y en unos días viajará a Japón para vivir los de Tokyo 2020 como director deportivo de la Real Federación Española de Atletismo.

¿Cómo fueron sus comienzos en el atletismo, antes de llegar tan lejos?

Comencé como un hobby y por diversión, en Béjar. Después siendo algo mayor iba a Salamanca a entrenar.

¿Lo que se encontró en los Juegos Olímpicos fue lo que se esperaba? Y más teniendo en cuenta que estuvo en tres.

Esperaba un poco lo que me encontré: una competición que era diferente al resto. Unos van a ganar y otros no ganan, pero el ambiente que rodea unos Juegos es espectacular, con la participación de los mejores deportistas del mundo.

¿Qué fue lo mejor que se llevó de sus participaciones?

La formación de mi carácter y de mi personalidad. Y sobre todo conocer a amigos con los que sigo manteniendo el contacto.

¿Cambió su vida desde entonces?

Al final fue cambiando mi faceta dentro del mundo del atletismo y del deporte en general. Sí es cierto que al final muchos de nosotros hablamos de que los Juegos te dan un apellido más. El ser ‘olímpico’ te da algo más.

¿Cómo fue la experiencia en la Villa Olímpica?

Llegas allí y todo te deslumbra. Convives con otros deportistas españoles a los que ves por televisión. En Barcelona también estaba el entonces Príncipe Felipe. Y después en otros que he ido he coincidido con Gasol, Nadal o Kobe Bryant, los ves de cerca y te das cuenta de que son como tú.

¿Cuándo se dio cuenta de que desde Salamanca se podía llegar a unos Juegos?

Poco a poco, de repente empecé a entrenar en Salamanca y a las órdenes de Carlos Gil Pérez fueron llegando los resultados, hasta que llegué allí.

Ahora irá a Tokyo 2020 como director deportivo de la Federación Española de Atletismo. ¿A qué aspiran allí?

Van a ser unos Juegos atípicos por la situación sanitaria y no sabemos con qué nos vamos e encontrar. Aspiramos a tener un importante número de finalistas porque eso nos permitiría tener opciones de subir al podio. Es la idea y sería un éxito. Nos importa mucho también la competitividad, que nos quedemos con que los atletas van a conseguir algo más de lo que se espera de ellos.

¿Confía en que los atletas regresen con alguna medalla?

Somos un deporte muy universal, no me gusta hablar de medallas. Lo importante es estar en la final porque así tienes más posibilidades. Pero también puede aparecer cualquier atleta que no entra en los planes y que te deje fuera.

Dos salmantinos, Álvaro de Arriba y Mario García Romo se han quedado muy cerca de lograr una plaza. Hubiera sido un gran éxito.

Ahí se ve el nivel que tiene España. Mario ha hecho un gran Europeo sub 23 y Álvaro es un gran atleta. Y no están porque ha habido otros atletas que han tenido grandes actuaciones y les han dejado fuera. Evidentemente, como salmantino que no hayan podido ir es una pena.