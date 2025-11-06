Andrés Bernabé, el salmantino que luchará por el Campeonato del Europa El alumno de la Escuela Élite se enfrenta este sábado al francés Thomas Vézies por el título ISKA de full contact

El deportista Andrés Bernabé Cambero, alumno de la Escuela Kickboxing Élite Salamanca, ha sido designado aspirante oficial al Campeonato de Europa Profesional ISKA de Full Contact en la categoría de –81 kg.

El combate se celebrará este sábado 8 de noviembre en el Palacio de los Deportes de Agde (Francia), dentro de una de las galas internacionales más prestigiosas del calendario europeo. El salmantino se enfrentará al competidor local Thomas Vézies, en un duelo pactado a diez asaltos de dos minutos.

La designación de Andrés Bernabé Cambero como aspirante al título europeo supone un nuevo hito para la Escuela Élite, que continúa consolidándose como referente nacional e internacional en el ámbito del kickboxing profesional.