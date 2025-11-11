Andrés Bernabé: «Quiero seguir en amateur, pero aspirar a un título mundial me motivaría mucho»

Alex G. Santana Salamanca Martes, 11 de noviembre 2025, 11:59 Comenta Compartir

Andrés Bernabé Cambero, alumno y entrenador de la Escuela Kickboxing Élite Salamanca, se proclamó campeón de Europa profesional ISKA de Full Contact en la categoría de –81 kilos, tras imponerse en el combate por el título disputado el pasado sábado en el Palacio de los Deportes de Agde (Francia). El combate, pactado a diez asaltos de dos minutos, enfrentó al púgil leonés asentado en Salamanca con el francés Thomas Vézies, en el marco de una de las galas internacionales más prestigiosas del calendario europeo. Andrés Bernabé se llevó la victoria por puntos, firmando una actuación sólida que le permite añadir un nuevo título a su brillante trayectoria deportiva.

Tras volver de Francia y terminar su clase como profesor en la Escuela Élite este lunes, relataba qué suponía este éxito: «Lo estaba hablando ahora mismo con mi pareja: la sensación es muy gratificante por lo que he conseguido y me lo empiezo a creer. Pero a la vez digo, ¿y ahora qué? Es una mella más en el puñal, pero hay que seguir motivado».

Ganar un combate en casa del rival y hacerlo a los puntos no es fácil: «Hablaba con Manu (García Ramiro, director de la Escuela Élite, que le acompañó a Francia) que tenía que anularlo por completo. Ganarle por K.O. o hacer que fuera totalmente claro que ganaba a los puntos. Es muy fácil decirlo, pero como dice el maestro el otro no se va a dejar y no se dejó. Manu planteó un trabajo muy efectivo que yo pude llevar a cabo que fue haciendo efecto. En los tres primeros asaltos se pudo dudar un poco, pero después insistí en el trabajo y le machaqué. Me sentí muy bien, con poder y control de la situación».

«Te voy a ser sincero: cuando acabó el combate me sentía ganador, pero no por el resultado, sino por saber que lo dominé e hice todo lo que estaba en mi mano y me sentía muy bien conmigo mismo. Me decían desde el rincón: creo que has ganado. Y yo decía: no lo sé, pero me sentía ganador. Es verdad que cuando el árbitro levantó mi mano moló mucho más y me puse a gritar como un loco», reconocía.

Además, destaca al público galo: «Había mucha gente y cuando acabé me felicitaron a pesar de haber ganado al púgil de casa, me trataron genial».

Este título le ha llegado a Andrés Bernabé en su primer combate profesional: «Soy un peleador de lo más novato. He hecho 17-18 peleas amateur contando con boxeo. Siempre había peleado a 3 asaltos y este a 10, que es una barbaridad. He ganado tres títulos de campeón de España y el primero fue increíble, pero este está en lo más alto a nivel de sacrificio, riesgo, irme a otro país...».

En cuanto al futuro, está dividido: «Quiero seguir en amateur al 100 % porque soy un amante, pero aspirar a un título mundial me motivaría mucho».

En la Escuela Élite ha encontrado una familia: «Manu padre y Manu hijo hacen las cosas 'por el libro', como dice mi padre, y eso tiene resultados. Tienen unos valores y son fieles a sus principios, con ganas de ayudar e impulsar la vida de los demás. A mí me han cambiado la vida. Sólo tengo hacia ellos admiración y buenas palabras porque les debo muchísimo dentro y fuera del kickboxing».