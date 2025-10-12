Álvaro de Arriba ya ve el techo

Iván Ramajo Salamanca Domingo, 12 de octubre 2025, 06:20 Comenta Compartir

Sin haber acabado el año 2025 (para lo que restan 83 días), Álvaro de Arriba (31 años) ya tiene puesto el foco en la nueva temporada de pista cubierta, el escenario donde mejor rendimiento ha cosechado el ochocentista de La Fuente de San Esteban a lo largo de su carrera y donde ha logrado sus mejores resultados: el oro en Glasgow y el bronce en Belgrado en el gran ciclo entre 2017 y 2019.

En este sentido, el mediofondista local se enfrenta a una campaña de short track apasionante, con la celebración del Mundial bajo techo en marzo como meta principal. De Arriba, que se quedó a las puertas del Mundial al aire libre en Japón el pasado septiembre pese a lograr la marca mínima, tiene entre ceja y ceja seguir sumando internacionalidades —ya acumula 23 a lo largo de su amplia carrera— en los grandes campeonatos internacionales.

Para ello, el pupilo de Juan Carlos Fuentes, con quien ha iniciado la preparación del nuevo curso en Las Pistas estos días, volverá a apostar por el entrenamiento en altura como herramienta para alcanzar sus objetivos en el inminente curso 2026. Desde mañana, De Arriba se concentrará durante tres semanas —si la nieve lo permite— en el CAR de Sierra Nevada, lugar al que tiene previsto regresar a finales de noviembre tras un descanso intermedio de otras tres semanas.

La campana de última vuelta en su particular carrera de medio fondo de preparación está puesta en el penúltimo fin de semana del mes de marzo —del viernes 20 al domingo 22—, cuando se celebrará el XXI Campeonato Mundial en pista cubierta en el Arena Torun de Polonia.

Se trata de un escenario que Álvaro de Arriba conoce a la perfección, aunque no guardagrandes recuerdos de las citas internacionales, ya que sobre ese mismo tartán cedió, a las primeras de cambio, el cetro continental en los 800 metros bajo techo que había logrado dos años antes con tanta brillantez en Escocia.

De lograr el objetivo, Álvaro de Arriba sumaría su quinto Mundial bajo techo, tras haber participado en Portland (Estados Unidos, 2016), Birmingham (Reino Unido, 2018), Belgrado (Serbia, 2022) y Nanjing (China, 2025).