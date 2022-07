Aficionados del Atlético de Madrid muestran su “absoluto rechazo” al fichaje de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo se encuentra ante una encrucijada este verano. Tras forzar el pasado verano una salida de la Juventus para poner rumbo a la Premier League consumando su regreso al Manchester United, en este estío el portugués quiere volver a hacer las maletas.

Y es que Ronaldo tras su salida del Real Madrid hace cuatro años no ha conseguido lograr su gran objetivo de ganar otra Champions, habiendo caído en las eliminatorias en sus tres campañas en Turín y con los mancunianos la pasada temporada.

Este pasado año no fue la única desilusión para el luso no alcanzar el título en París que se llevó su exclub, ya que en liga el Manchester United no pudo acceder a los puestos que daban acceso a la Liga de Campeones, teniendo que conformarse con la Europa League. Una competición que Cristiano no está dispuesto a disputar, por lo que está buscando una salida a un equipo que sí la juegue y engordar aún más su magnífico historial en la Champions.

Tras sonar para muchos de los grandes de Europa como el Bayern, PSG o Chelsea y ser ‘rechazado’, en los últimos días ha sido precisamente su verdugo en la última edición del trofeo europeo, el Atlético de Madrid, el club al que apuntaban todos los rumores de su llegada.

El club colchonero parecía una opción ideal por su participación en Champions, su gran plantilla y entrenador y por estar en una ciudad a la que a Cristiano Ronaldo y su familia les gustaría regresar. El problema, es que regresaría porque ya vivió en ella pero siendo futbolista del máximo rival del Atleti, el Real Madrid.

Un paso por el club blanco en el que consiguió cuatro Champions (dos de ellas frente al club del Metropolinato) y llegó a ser el máximo goleador del que para muchos es el equipo más grande de la historia. Una relación que no era bien recibida en el lado rojiblanco de Madrid y así lo han mostrado sus aficionados, que rechazan absolutamente el fichaje del astro portugués.

Así lo han transmitido en un comunicado la Unión Internacional de Peñas del club colchonero en el que se manifiesta su “absoluto rechazo a una hipotética incorporación de Cristiano a nuestro club” ya que “representa la antítesis de los valores que constituyen las señas de identidad de nuestro Atleti“.