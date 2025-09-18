Adiós a la Gala del Kickboxing Salmantino después de 18 años Manuel García Ramiro denuncia que la Federación de Castilla y León no la ha incluido en su calendario ni tampoco la ha permitido como evento no oficial

Alex G. Santana Salamanca Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:18

Salamanca no tendrá en este 2025 su Gala del Kickboxing Salmantino, un evento de primer nivel en este deporte que cada año reunía en el pabellón de La Alamedilla a muchos de los mejores púgiles salmantinos, además de los del resto de España y extranjeros.

Manuel García Ramiro, presidente del Club Deportivo Élite y gran responsable de dicha Gala, ha explicado los motivos: «Con enorme pesar tenemos que anunciar que, en contra de nuestra voluntad, este año no se celebrará la tradicional Gala del Kickboxing Salmantino. La nueva presidencia de la Federación de Kickboxing y Muay Thai de Castilla y León ha rechazado su inclusión en el calendario oficial y, además, no ha dado respuesta a nuestra solicitud para organizarla como evento no oficial«.

A continuación, destacaba el nivel del evento todo este tiempo: «Durante 18 años ininterrumpidos hemos trabajado con un único objetivo: que los deportistas salmantinos puedan competir en su tierra. Para ello, no solo hemos reunido a clubes de toda la península, sino que también hemos traído rivales de diferentes países de Europa, garantizando siempre el máximo nivel deportivo«.

Por último, Manuel García Ramiro ha remarcado su pesar: «Sentimos profundamente esta situación, especialmente por nuestros deportistas y por Salamanca, que pierde la oportunidad de acoger de nuevo a competidores situados entre los primeros puestos del ranking mundial«.