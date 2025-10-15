Academia Lasala: nuevo punto de encuentro artístico

EÑE Miércoles, 15 de octubre 2025, 05:00 Compartir

La nueva academia de artes Lasala abre sus puertas en Salamanca, un espacio multifuncional en el paseo de la Estación, que ofrece clases de danza, teatro, canto y diversas actividades para todas las edades. Dirigida por Celia García, bailarina con 12 años de experiencia, Lasala busca convertirse en un lugar de encuentro para artistas de diferentes disciplinas. «Quiero sea un espacio donde los artistas puedan nutrirse unos de otros, un punto de convergencia para explorar diferentes formas de arte», explica García.

El centro propone una amplia variedad de clases desde danzas urbanas, reggaetón y baile comercial o contemporáneo hasta clases de teatro o canto. Además, se imparten talleres como 'Creativity' para niños, 'Taller del Ánimo' para mayores y actividades como manualidades, ciencia y juegos para los más pequeños.

Con un enfoque inclusivo, Lasala está abierta a personas de todas las edades y niveles de habilidad, creando un entorno diverso y enriquecedor. Las clases están pensadas para grupos reducidos de hasta 15 personas, lo que asegura una atención personalizada y una mejor experiencia de aprendizaje.

Las instalaciones cuentan con una moderna sala de 47 metros cuadrados equipada con espejos y sistemas de iluminación ajustables, ideales para todo tipo de actividades, incluidas grabaciones y proyectos audiovisuales. La filosofía de Lasala se basa en promover el crecimiento artístico y personal de sus estudiantes. «Queremos que cada alumno se sienta libre de expresarse y pueda desarrollar todo su potencial artístico», afirma la directora. En palabras de Celia García, «Lasala es un espacio para crear, sentirte libre y poder crecer».

Lasala

Paseo de la Estación, 76

37004 - Salamanca

672 98 19 64

lasalasalamanca@gmail.com