A los cazadores se les agota el tiempo para espabilar

Año nuevo, año de intentar marcarnos unos objetivos y unas metas en nuestras vidas y para este año que acaba de comenzar solo pedirle la unión de nuestro colectivo, es triste que se tenga que pedir algo que tenia que ser lo normal y más con los continuos ataques que sufre nuestro sector año tras año, pero lejos de esa unión, nos vemos abocados al enfrentamiento y separación entre cazadores y asociaciones, causado por los piques y el afán de protagonismo de ciertos grupos y asociaciones.

Señores, no es momento de intentar captar más socios, ni de intentar que los demás no los capten, se trata de defender un colectivo que está siendo manejado al antojo de cuatro mal llamados ecologistas, que en sus agendas solo tienen como prioridad el terminar con la caza deportiva y que poco a poco lo están consiguiendo. Prohibición de cazar en los Parques Nacionales, pero no se prohibe el pagar miles de euros a una empresa para realizar controles poblacionales y aniquilar sin conocimiento a animales sin importar, edad ni periodo reproductivo... en fin, sin control ninguno. Prohibición de la caza del lobo en unos momentos en los que en nuestro país la población de lobos era abundantísima y en expansión, pero si algún lobito es malo y ataca mucho al ganado, dejamos a los Agentes Medioambientales abatirlo sin problemas.

Moratoria de la Tórtola en nuestro país, pero a Marruecos puedes ir y abatirlas por cientos. Estudios falsos sobre las poblaciones de codornices y así podíamos seguir con un montón de ejemplos. Con esto llegamos a la conclusión de que la caza costeada por los cazadores tenemos que prohibirla, pero a su vez permitimos la caza sin control efectuada por empresas pagadas con dinero público y esto lo estamos permitiendo los cazadores por no espabilar. Tenemos que ser solidarios entre nosotros y defender entre todos todas y cada una de las modalidades de caza tradicionales las practiquemos o no. Deberíamos de ir todos en una dirección sin mirar quién va en cabeza o quién va en la cola, nos jugamos el futuro de la caza y del mundo rural como lo conocemos y como nos lo dejaron nuestros antecesores.

No es normal que hace unos meses la Federación anunciara para primavera una manifestación en Madrid y a los cuatro días aparecen otras dos convocatorias aparte, la primera ya se realizó y fueron cuatro gatos, la segunda esta al caer y mucho me temo que va a tener el mismo éxito, cuando lo normal es hacer una sola y muy fuerte, esperemos que impere el sentido común y el 20 de marzo de 2022, sea un antes y un después en el mundo de la caza y el mundo rural en general.