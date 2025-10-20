La villa medieval perfecta para una escapada en otoño donde se une la historia de Castilla y León con el buen comer Un destino perfecto para un viaje lleno de sabores, cultura y naturaleza

Carla Díaz de Rada Lunes, 20 de octubre 2025, 12:07 Comenta Compartir

En el corazón de Castilla y León se encuentra Sepúlveda, la villa más antigua de Segovia, un enclave donde el tiempo parece haberse detenido y donde hoy conviven un poco menos de 1.000 habitantes. Declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1951, esta joya medieval es un tesoro que combina siglos de historia, paisajes naturales de extraordinaria belleza y una gastronomía que ha traspasado fronteras. En pleno invierno, cuando las chimeneas humean y los aromas del lechazo asado al horno de leña invaden sus calles empedradas, este destino se convierte en el lugar perfecto para quienes buscan una escapada con el objetivo de desconectar.

Rodeada por las majestuosas Hoces del río Duratón, esta villa no solo es un paraíso gastronómico, sino también un museo al aire libre. Recorrer su casco histórico es un viaje en el tiempo, donde se puede admirar la antigua puerta de la judería, formada por tres arcos de piedra que evocan los días en que este lugar era un cruce de culturas. No muy lejos, la plaza del Trigo sorprende a los visitantes con la antigua cárcel de la villa, un edificio del siglo XVI que ha sido restaurado para albergar un museo y la oficina de turismo. Explorar sus celdas es entender cómo se vivía la privación de libertad hace siglos, una experiencia que cautiva tanto a adultos como a jóvenes curiosos.

El centro neurálgico de la villa es su plaza Mayor, una elegante explanada rectangular parcialmente porticada que destaca por su autenticidad y tranquilidad. A diferencia de las bulliciosas plazas de las grandes ciudades, aquí el tiempo parece detenerse mientras los visitantes disfrutan de un café o simplemente observan el ir y venir de los habitantes. En las inmediaciones, las iglesias románicas de San Bartolomé y los Santos Justo y Pastor son paradas obligatorias. La última de ellas alberga el museo de los Fueros, que guarda piezas únicas de la historia local, desde esculturas policromadas hasta las icónicas siete llaves, símbolo de la villa.

Pero si hay algo que verdaderamente distingue a esta localidad, es su oferta gastronómica. Los asadores tradicionales, se han ganado la fama de ser templos del lechazo asado, un plato que contiene una variedad de asado de un cordero lechal, aún sin destetar que se se cocina en hornos de leña.

Además de su patrimonio histórico y culinario, la villa ofrece vistas incomparables desde la iglesia de Nuestra Señora de la Peña. Este templo, situado sobre un acantilado que domina las Hoces del Duratón, permite contemplar la inmensidad del paisaje y reconectar con la naturaleza. Sepúlveda, es sin duda, una joya para quienes buscan una escapada de otoño donde la calma, la historia y la buena mesa se combinan en la villa medieval más longeva de Segovia.