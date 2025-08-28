Un único acertante de Burgos se lleva más de 60 millones en La Primitiva A mayores se ha llevado más de 600.000 euros con un premio de primera categoría

La Gaceta Jueves, 28 de agosto 2025, 22:31

Un único acertante de Burgos se ha visto agraciado en el sorteo de La Primitiva celebrado este jueves 28 de agosto tras validarse en el punto de venta ubicado en el Centro Comercial de Carrefour-El Mirador un boleto especial -6 aciertos más el reintegro-, llevándose un premio de 62.015.721,72 euros.

La combinación ganadora del sorteo ha sido la formada por los números: 02, 11, 12, 19, 38 y 45. El complementario ha sido el 21 y, el reintegro, el 5.

A su vez, el mismo acertante también se ha llevado a mayores 686.249,19 euros por un premio de primera categoría -los seis aciertos-. Junto a él, ha habido un boleto consignado en Ciudad Real.