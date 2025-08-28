Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del punto de venta ubicado en Burgos.

Un único acertante de Burgos se lleva más de 60 millones en La Primitiva

A mayores se ha llevado más de 600.000 euros con un premio de primera categoría

La Gaceta

Jueves, 28 de agosto 2025, 22:31

Un único acertante de Burgos se ha visto agraciado en el sorteo de La Primitiva celebrado este jueves 28 de agosto tras validarse en el punto de venta ubicado en el Centro Comercial de Carrefour-El Mirador un boleto especial -6 aciertos más el reintegro-, llevándose un premio de 62.015.721,72 euros.

La combinación ganadora del sorteo ha sido la formada por los números: 02, 11, 12, 19, 38 y 45. El complementario ha sido el 21 y, el reintegro, el 5.

A su vez, el mismo acertante también se ha llevado a mayores 686.249,19 euros por un premio de primera categoría -los seis aciertos-. Junto a él, ha habido un boleto consignado en Ciudad Real.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en el Hospital la mujer de 31 años cuyo coche cayó por un puente de la A-66, cuando viajaba con su familia, en Beleña
  2. 2 Cierra el negocio con más de 100 años en el que confiaron tantas familias en la comarca: «Ha sido mi vida»
  3. 3 Impiden a una bañista llevar burkini y el Ayuntamiento pide disculpas
  4. 4 La madre herida en el accidente mortal de Beleña sigue en estado crítico y con pronóstico desfavorable
  5. 5 Investigan a un conductor por falsificar las matrículas de su BMW en Cepeda para burlar controles
  6. 6 Obligan a descontaminar el suelo del viejo Merca donde irá el Parque Tecnológico
  7. 7 Aficionados en las taquillas de La Glorieta desde las 4 de la mañana para comprar las primeras entradas de la Feria taurina
  8. 8 La Guardia Civil auxilia a una persona que sufrió el ataque de avispas asiáticas en El Payo
  9. 9 Herida una mujer tras un atropello en la rotonda del Puente de la Televisión
  10. 10 Desolación en el campo: «Europa tiene patatas para 2 años»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Un único acertante de Burgos se lleva más de 60 millones en La Primitiva

Un único acertante de Burgos se lleva más de 60 millones en La Primitiva