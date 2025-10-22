Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de un día lluvioso en Salamanca. ARCHIVO

La única provincia de Castilla y León que se libra del aviso amarillo este jueves

35 provincias españolas se verán afectadas por esta alerta

E. P.

Madrid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:55

Comenta

La borrasca 'Benjamín' activará este jueves avisos meteorológicos en 35 provincias españolas, afectando a prácticamente toda Castilla y León, excepto a Salamanca, que se mantiene fuera del aviso amarillo por viento, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La llegada de este frente frío provocará cielos nubosos o cubiertos en gran parte del país, con precipitaciones principalmente en la mitad norte peninsular y tormentas ocasionales en Galicia y el Cantábrico. Las lluvias podrían ser persistentes y localmente fuertes en algunas zonas de Galicia, mientras que en el Pirineo existe baja probabilidad de nieve, con cota en descenso hasta 1.600-2.000 metros.

En el litoral, Guipúzcoa, Vizcaya y Cantabria presentan aviso rojo por temporal marítimo, con mar combinada del noroeste de 7 a 8 metros y viento de fuerza 8 a 9. Otros avisos de nivel naranja se registran por oleaje en A Coruña, Lugo, Girona y Asturias, y por viento en Tarragona, con rachas de hasta 90 km/h.

En cuanto a Castilla y León, todas las provincias estarán bajo aviso amarillo por viento, excepto Salamanca, que se mantiene sin alerta. La previsión apunta a vientos moderados del oeste en la Península y Baleares, con intervalos de fuerte en la mitad norte y este, mientras que en Canarias el viento será de componente norte, flojo a moderado.

Las temperaturas máximas descenderán en la mitad norte, especialmente en el Cantábrico, mientras que subirán en el tercio sur y puntos del litoral mediterráneo. Las mínimas bajarán en Baleares y en gran parte del norte peninsular, con heladas débiles en el Pirineo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un salmantino va a ver El Hormiguero y sale con un cochazo tras ganar el concurso de habilidad
  2. 2 Así ha sido el virulento incendio en Villanueva del Conde
  3. 3 Un conductor a juicio por atropellar a un anciano cuyos herederos reclaman la indemnización
  4. 4 Sin acuerdo en la audiencia preliminar por el burdel chino de la avenida de Portugal
  5. 5 La estafa perfecta a juicio: vende un coche por internet, que no entrega y además se queda con el de la víctima
  6. 6 La diadema de diamantes y perlas robada en el Louvre, en el Palacio de Monterrey
  7. 7 Detenido un hombre tras robar material deportivo en el Parque Comercial La Atalaya
  8. 8 Segunda noche de robos en casa del Salamanca UDS
  9. 9 Dermatosis: otros 7 focos declarados en Cataluña y España suspende las exportaciones de animales vivos
  10. 10 Detenidos por agredir a dos personas con una escopeta y amenazarles con una navaja tras una fuerte discusión en el barrio de El Carmen

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La única provincia de Castilla y León que se libra del aviso amarillo este jueves

La única provincia de Castilla y León que se libra del aviso amarillo este jueves