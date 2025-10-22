La única provincia de Castilla y León que se libra del aviso amarillo este jueves 35 provincias españolas se verán afectadas por esta alerta

E. P. Madrid Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:55

La borrasca 'Benjamín' activará este jueves avisos meteorológicos en 35 provincias españolas, afectando a prácticamente toda Castilla y León, excepto a Salamanca, que se mantiene fuera del aviso amarillo por viento, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La llegada de este frente frío provocará cielos nubosos o cubiertos en gran parte del país, con precipitaciones principalmente en la mitad norte peninsular y tormentas ocasionales en Galicia y el Cantábrico. Las lluvias podrían ser persistentes y localmente fuertes en algunas zonas de Galicia, mientras que en el Pirineo existe baja probabilidad de nieve, con cota en descenso hasta 1.600-2.000 metros.

En el litoral, Guipúzcoa, Vizcaya y Cantabria presentan aviso rojo por temporal marítimo, con mar combinada del noroeste de 7 a 8 metros y viento de fuerza 8 a 9. Otros avisos de nivel naranja se registran por oleaje en A Coruña, Lugo, Girona y Asturias, y por viento en Tarragona, con rachas de hasta 90 km/h.

En cuanto a Castilla y León, todas las provincias estarán bajo aviso amarillo por viento, excepto Salamanca, que se mantiene sin alerta. La previsión apunta a vientos moderados del oeste en la Península y Baleares, con intervalos de fuerte en la mitad norte y este, mientras que en Canarias el viento será de componente norte, flojo a moderado.

Las temperaturas máximas descenderán en la mitad norte, especialmente en el Cantábrico, mientras que subirán en el tercio sur y puntos del litoral mediterráneo. Las mínimas bajarán en Baleares y en gran parte del norte peninsular, con heladas débiles en el Pirineo.