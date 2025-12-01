Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de una carretera nevada. ARCHIVO

Tres provincias de Castilla y León en alerta por nevadas este martes

En algunos puntos, podrían registrarse acumulaciones de varios centímetros de nieve y un descenso progresivo de la cota a lo largo del episodio

La Gaceta

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:26

Comenta

La Delegación del Gobierno en Castilla y León ha activado la fase de alerta por nevadas dentro del protocolo de coordinación de actuaciones ante situaciones meteorológicas extremas que puedan afectar a la Red de Carreteras del Estado. La medida responde a la previsión de precipitaciones en forma de nieve que podrían generar dificultades de circulación en varios tramos viarios a lo largo de este martes, 2 de diciembre.

Dos fases de afectación en un mismo día

El episodio meteorológico se divide en dos periodos claramente diferenciados:

- Primer periodo: desde las 2:00 horas del 2 de diciembre hasta las 12:00 horas del mismo día.

- Segundo periodo: desde las 21:00 horas del 2 de diciembre, sin hora de finalización determinada.

Zonas afectadas y previsiones

La alerta se centra en áreas de las provincias de Burgos, Segovia y Ávila, principalmente en zonas de meseta, área ibérica y sistemas centrales. En algunos puntos, como las cotas superiores a los 1.200 metros, podrían registrarse acumulaciones de varios centímetros de nieve y descenso progresivo de la cota a lo largo del episodio.

Precaución máxima en la A-1

Uno de los tramos más sensibles será la autovía A-1, especialmente en el eje que conecta Segovia y Burgos, donde se prevén condiciones complicadas para la circulación. Las autoridades recomiendan extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y consultar el estado de las carreteras antes de viajar.

Las medidas permanecerán en vigor hasta nuevo aviso, dependiendo de la evolución meteorológica. La Delegación del Gobierno recuerda que los protocolos activados buscan garantizar la seguridad vial y minimizar el impacto de los episodios invernales en las principales rutas del Estado.

