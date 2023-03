Tecnología más inclusiva para las personas con discapacidad intelectual en Castilla y León

Con la crisis sanitaria de 2020, FUTUDÍS vio cómo las nuevas tecnologías se convertían en una herramienta clave para poder seguir apoyando y conectando con las personas. En ese momento, se identificó que no todas las personas a las que apoya la fundación castellanoleonesa tienen a su alcance algún dispositivo digital que les permita mantenerse en contacto con su entorno.

En muchas ocasiones el factor económico es un freno a la hora de adquirir tecnología para un colectivo cuyas economías, en casi un 40% de los casos, está bajo el umbral de pobreza de España. (Datos de la Memoria de Actividad FUTUDÍS 2020).

Según una encuesta realizada por FUTUDÍS en mayo de 2022, de las 203 personas que respondieron, el 48,6% de los encuestados indicó no utilizar ninguna tecnología porque no saben usarlas. Otros motivos de no usarlas son la falta de interés (30%) o la falta de recursos económicos (11,4%). Quienes sí utilizan la tecnología suelen hacerlo para realizar llamadas (67,3%), enviar mensajes (59,1%) o escuchar música (56%).

En este sentido, el Proyecto Conecta2 está dirigido especialmente a personas con discapacidad intelectual de Castilla y León apoyadas por FUTUDÍS y busca ofrecer formación accesible para que este colectivo pueda mejorar sus competencias digitales. Así mismo, Conecta2 pretende fomentar la participación ciudadana en igualdad de oportunidades para estas personas y las personas voluntarias que los acompañan, rompiendo con la sensación de aislamiento y haciéndoles partícipes de otras realidades, fomentando una comunidad más abierta, interactiva e inclusiva.

“El 48% de las personas a las que apoyamos no usan tecnologías porque no saben hacerlo, por eso la formación es clave para reducir la brecha digital. Para ello, mediante sesiones grupales realizaremos formaciones específicas en Castilla y León en las que las personas podrán adquirir nuevas habilidades”, comenta Lorena Palomar Parra, coordinadora del Proyecto Conecta2 de FUTUDÍS.

Esta semana se realizó la primera de estas sesiones formativas en la sede de FUTUDÍS en Valladolid, a la que asistieron 17 personas apoyadas de toda la provincia. Se tiene previsto que se realicen más formaciones dentro de este proyecto en Castilla y León, la próxima será en Burgos el día 23 de marzo.

Gracias a la financiación conseguida a través de la subvención de los Fondos Next GenerationEU destinada a entidades del tercer sector de acción social para realizar acciones de transformación tecnológica la Fundación castellanoleonesa pone en marcha este proyecto innovador en la región.