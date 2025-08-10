Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. E. P.

Sánchez, pendiente de la evolución de los incendios forestales en León y Zamora

«Mi solidaridad con todos los vecinos afectados y el agradecimiento, una vez mas, a los efectivos desplegados»

E. P.

Madrid

Domingo, 10 de agosto 2025, 22:54

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado este domingo en un mensaje en la red social 'X' que está pendiente de la evolución de los incendios forestales en las comunidades de Navarra y Castilla y León.

En una publicación en la citada red social, el jefe del Ejecutivo ha confirmado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) ya se ha desplazado a Zamora y León para ayudar en las tareas de extinción de las llamas.

«Mi solidaridad con todos los vecinos afectados y el agradecimiento, una vez mas, a los efectivos desplegados. Mucha precaución», ha pedido el presidente del Gobierno.

