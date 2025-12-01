Salamanca desarrollará seis proyectos innovadores de Formación Profesional gracias al programa 'Aula-Empresa' Se trata de una iniciativa de la Junta que impulsa la colaboración entre centros educativos y compañías del entorno productivo, fomenta la innovación aplicada y dota al alumnado de experiencias reales que mejoran sus competencias y su acceso al mercado laboral

La Gaceta Salamanca Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:09

La Junta de Castilla y León refuerza su apuesta por la Formación Profesional con la puesta en marcha de 71 proyectos innovadores que se desarrollarán durante el curso 2025-2026 en 59 centros educativos de la Comunidad. Las resoluciones, publicadas hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), se enmarcan en el programa 'Aula-Empresa', una iniciativa destinada a estrechar la colaboración entre el sistema educativo y el tejido productivo autonómico.

El programa, impulsado por la Consejería de Educación y encabezado por la consejera Rocío Lucas, cuenta este año con un presupuesto total de 600.000 euros, destinado a iniciativas que conectan los estudios de Formación Profesional con empresas y sectores estratégicos del mercado laboral. El objetivo es claro: elevar la calidad de las enseñanzas, fomentar el emprendimiento y mejorar la empleabilidad del alumnado mediante experiencias prácticas y proyectos de carácter innovador.

Una década de crecimiento y consolidación

Desde su creación en 2011, 'Aula-Empresa' se ha consolidado como una herramienta clave en la modernización de la FP en Castilla y León. En estos catorce años, el programa ha financiado más de 1.000 proyectos, permitiendo al alumnado desarrollar competencias altamente demandadas, como la iniciativa emprendedora, la autonomía, la creatividad y la capacidad de adaptación a entornos cambiantes.

El esfuerzo presupuestario ha aumentado notablemente en las últimas convocatorias, lo que ha contribuido a incrementar tanto el número de centros participantes como la calidad de las propuestas presentadas. Esta colaboración público-privada ha sido valorada de forma muy favorable por estudiantes, docentes y empresas, que reconocen en 'Aula-Empresa' un puente eficaz entre la formación y el empleo cualificado.

Distribución territorial de fondos

Del total adjudicado, 450.000 euros financiarán 39 proyectos en centros públicos distribuidos por las nueve provincias de la Comunidad. Las cuantías más elevadas se concentran en Valladolid (87.630 euros) y León (87.991 euros), seguidas de Salamanca, Zamora y Burgos.

Centros públicos: 450.000 euros.

Ávila: 1 proyecto – 20.000 euros.

Burgos: 2 proyectos – 38.000 euros.

León: 7 proyectos – 87.991 euros.

Palencia: 4 proyectos – 38.000 euros.

Salamanca: 6 proyectos – 74.009 euros.

Segovia: 4 proyectos – 34.000 euros.

Soria: 2 proyectos – 18.000 euros.

Valladolid: 8 proyectos – 87.630 euros.

Zamora: 5 proyectos – 52.370 euros.

Centros concertados: 150.000 euros.

Valladolid: 11 proyectos – 50.880 euros.

Burgos: 8 proyectos – 38.725 euros.

León: 8 proyectos – 33.550 euros.

Zamora: 2 proyectos – 12.000 euros.

Palencia: 2 proyectos – 7.245 euros.

Salamanca: 1 proyecto – 7.600 euros.