Quiñones garantiza que la Junta compensará de forma «rápida y generosa» todos los daños del incendio de Las Médulas Asegura que la reparación incluirá edificaciones, enseres y restauración ambiental, con las primeras decisiones este mes de agosto

E. P. León Lunes, 11 de agosto 2025, 12:40

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha garantizado este lunes en León que la Administración autonómica compensará «de forma rápida y generosa» todos los daños materiales ocasionados por el incendio registrado en la provincia, en concreto en el municipio de Yeres (León) y que ha afectado a Las Médulas.

«Todos los daños materiales públicos y privados van a ser pagados por la Junta de Castilla y León», ha afirmado el consejero, al tiempo que ha precisando que las compensaciones cubrirán edificaciones, enseres y cualquier otro perjuicio material. «Lo que no cubran los seguros, lo hará la Junta», añadió.

En cuanto a los daños medioambientales, Suárez-Quiñones ha explicado que se restaurarán mediante los correspondientes planes de recuperación y ha subrayado que el objetivo prioritario es «acabar este episodio sin problemas para la vida e integridad de las personas».

El consejero ha avanzado que las primeras decisiones sobre compensaciones se adoptarán en este mismo mes de agosto. Así, ha recordado que en 2022 se adoptó un procedimiento similar «para quitar la preocupación a las personas afectadas» y garantizar que reciban la ayuda «independientemente de si tienen seguro o no».

Respecto a las críticas sobre la falta de medios para combatir el fuego, Suárez-Quiñones ha defendido que la respuesta ha sido «muy potente» y que, en ocasiones, los recursos no han podido actuar por las condiciones del incendio. «Son medios suficientes para atajar la situación de forma coordinada», ha sostenido.

El consejero también ha relatado, ante las críticas por su presencia en Gijón en la Feria Multisensorial cuando se produjo el cambio en la situación del incendio, que regresó «de inmediato a la provincia». Así, ya por la tarde, mantuvo una reunión en Ponferrada con el alcalde, concejales, representantes de la Diputación y del Consejo Comarcal para coordinar la respuesta.

«Tenemos la mala costumbre también de comer a mediodía, que es una mala costumbre que también cumplimos, evidentemente, en el momento en que se tuvo conocimiento de que las cosas cambiaban, estábamos ya de camino a León», ha relatado, tras lo que ha concluido: «Siempre hay quien quiere valorar negativamente todo, pero en este caso tendrá poca razón para hacerlo».