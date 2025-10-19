Un punto de Castilla y León 'se cuela' entre las temperaturas más frías de España este domingo Lo ha hecho con 2,6ºC

E. P. Valladolid Domingo, 19 de octubre 2025, 11:11

Puerto del Pico, en Ávila, se ha convertido en uno de los lugares más fríos de España este domingo. La estación meteorológica local ha registrado 2,6°C, situándose en la octava posición del ranking nacional de mínimas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) recopilados por Europa Press.

Encabezando la lista, se encuentra Pradollano, en el Parque Nacional de Sierra Nevada (Granada), con apenas 0,1°C. A esta ubicación, le han seguido Cap de Rec (Lleida), con 0,7°C; Molina de Aragón (Guadalajara), con 1,3°C; Port Ainé (Lleida), con 1,6°C; y Nerpio (Albacete), que registró 1,8°C.

Han completado la lista Cerler Cogulla (Huesca), con 2,3°C; Sierra Nevada Radiotelescopio (Granada), con 2,5°C y Sigüenza (Guadalajara) y Bello (Teruel), ambas con 2,7°C.