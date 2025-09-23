El pueblo desaparecido de Castilla y León en el que nació Imanol Arias y que fue 'sepultado' bajo el agua Entre montañas calizas y la confluencia de dos ríos, este municipio combina historia, memoria y paisajes que parecen estar suspendidos en el tiempo

En pleno corazón de la Montaña Oriental Leonesa, entre picos calizos y la confluencia de los ríos Esla y Yuso, se encuentra uno de los rincones más espectaculares y a la vez más cargados de memoria de Castilla y León. Con menos de 500 habitantes y conocido por albergar «el banco con las mejores vistas de todo León», este pequeño municipio leonés guarda una historia que mezcla belleza, desarraigo y renacimiento.

Allí nació, el 26 de abril de 1956, el actor Imanol Arias, uno de los intérpretes más reconocidos de la televisión española gracias a su papel en 'Cuéntame cómo pasó'. Sin embargo, el pueblo que lo vio nacer ya no existe: fue demolido y sepultado bajo las aguas a finales de los años ochenta.

Un pueblo condenado por el agua

Durante décadas, la construcción del embalse de Riaño fue motivo de intensas protestas, negociaciones y enfrentamientos. Finalmente, en julio de 1987, tras años de desalojos y expropiaciones forzosas, las excavadoras comenzaron a derribar las casas del antiguo Riaño. Con él, desaparecieron también otras ocho localidades de la zona, cuyos habitantes tuvieron que abandonar para siempre sus hogares.

El embalse, una de las mayores infraestructuras hidráulicas de la cuenca del Duero, inundó valles enteros, modificó para siempre el paisaje y convirtió aquel rincón leonés en símbolo de la España que sacrificó pueblos enteros en nombre del progreso.

Memoria y reconstrucción

Lo que hoy conocemos como Riaño se levantó poco después en el paraje de Valcayo, sobre una ladera con vistas privilegiadas al embalse. Desde sus calles, se divisan las aguas que cubren la memoria de los pueblos desaparecidos y las montañas que envuelven el valle, creando un paisaje de postal que atrae cada año a miles de visitantes.

Uno de los lugares más emblemáticos es el Paseo del Recuerdo, un camino de un kilómetro junto a la orilla del embalse que rinde homenaje a las localidades sumergidas mediante paneles informativos y panorámicas únicas.

Un tesoro natural y cultural

Actualmente, Riaño es mucho más que un ejemplo de resiliencia. Su entorno natural lo convierte en una de las joyas de la provincia de León. Las montañas calizas de la zona ofrecen rutas de senderismo espectaculares, la fauna salvaje —con lobos, rebecos y ciervos— convive con el visitante, y sus miradores, como el famoso banco de madera con vistas al embalse y los Picos de Europa al fondo, se han convertido en parada obligada para quienes buscan la foto perfecta.