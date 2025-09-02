El pueblo de Castilla y León que se tiñe de morado y presume de ser el lugar de nacimiento de un santo Además de acoger un pequeño pozo que señala el lugar exacto en el que nació el religioso, en este pueblo se encuentra el sepulcro de la infanta Doña Leonor, hija de Alfonso X El Sabio

Olga MY Salamanca Martes, 2 de septiembre 2025, 12:00 Comenta Compartir

A poco más de dos horas de Salamanca, se encuentra un municipio perteneciente a la selecta lista de Los Pueblos Más Bonitos de España, cuna de un santo y de gran valor histórico.

Se trata de Caleruega, perteneciente a la comarca Ribera de Duero. Ubicada en Burgos, encuentra su origen en el año 912, como resultado de la reconquista del valle del Duero que, hasta ese momento, dominaban los musulmanes.

Uno de los puntos más característicos del pueblo burgalés nos lleva a sus 200 hectáreas de campos de lavanda, que en época de floración presentan un espectacular paisaje que atrae a más visitantes cada año. Se recomienda conocerlo en julio, cuando la planta florece al completo y alcanza su máximo esplendor. Tanto es así que se celebra un festival en su honor, el «LavandaFest», en el que se incluyen conciertos y numerosas actividades al aire libre.

La parte más histórica de Caleruega reside en que vio a nacer al noble Domingo de Guzmán, posteriormente Santo Domingo, constituido como el eje del pueblo, que gira en torno a su figura. Actualmente, el lugar en el que estuvo su casa es una cripta en la que un pozo indica el lugar exacto en el que nació el santo.

Continuando con la línea monástica del pueblo, cabe mencionar que allí se encuentra el Real Monasterio de Santo Domingo, junto al convento de los dominicos. La historia del Monasterio se remonta al reinado de Alfonso X, que ordenó a las monjas de la Orden de Predicadores su traslado hasta la pequeña villa. Una vez establecidas, el Señorío de Caleruega pasó a sus manos con el objetivo de garantizar el cuidado y la protección de un pueblo tan unido a la vida religiosa.

El compromiso del rey con Caleruega se manifestó, además de en los múltiples privilegios que le concedió, al disponer que el cuerpo de su hija, Leonor de Castilla, fuese sepultado en el convento de monjas dominicas.

Dentro del propio convento de Santo Domingo se encuentra el imponente Torreón de los Guzmanes, una torre defensiva de cuatro plantas fechada en el siglo XII, como una de las construcciones erigidas a lo largo de la ribera del Duero. Su interior ha sido reformado y actualmente alberga una sala de exposiciones.